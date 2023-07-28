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Неизвестно, как долго ЕС сможет помогать Киеву, заявил Орбан - РИА Новости, 28.07.2023
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14:44 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/pomosch-1886864828.html
Неизвестно, как долго ЕС сможет помогать Киеву, заявил Орбан
Неизвестно, как долго ЕС сможет помогать Киеву, заявил Орбан - РИА Новости, 28.07.2023
Неизвестно, как долго ЕС сможет помогать Киеву, заявил Орбан
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что неизвестно, как долго Евросоюз сможет оказывать финансовую поддержку Украине, учитывая отсутствие отчета о том, на что... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:44
2023-07-28T14:44
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БУДАПЕШТ, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что неизвестно, как долго Евросоюз сможет оказывать финансовую поддержку Украине, учитывая отсутствие отчета о том, на что были потрачены 70 миллиардов евро из запланированного семилетнего бюджета ЕС. "Сколько продержится Европа (в помощи Украине - ред.) - вопрос. Потому что у Америки есть мировая валюта - доллар, и разнообразными финансовыми манипуляциями и операциями Америка может произвести множество денег, которые можно направить на войну. Но евро - это другое, мы не можем так легко производить деньги, как американцы, у Евросоюза деньги появляются из того, что страны-члены вносят деньги в общий бюджет. Вопрос, сколько мы продержимся, потому что экономика Европы в беде, конца войны не видно, мы отдали более 70 миллиардов евро и не знаем куда, нет отчета", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт ждет отчета о средствах, выделенных ЕС на поддержку Украине. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
https://ria.ru/20230725/pomosch-1886277543.html
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цены на нефть, украина, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, петер сийярто, киев, европа, урсула фон дер ляйен
Цены на нефть, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Петер Сийярто, Киев, Европа, Урсула фон дер Ляйен
Неизвестно, как долго ЕС сможет помогать Киеву, заявил Орбан

Орбан: неизвестно, как долго ЕС сможет помогать Киеву, отчета о 70 миллиардов евро нет

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что неизвестно, как долго Евросоюз сможет оказывать финансовую поддержку Украине, учитывая отсутствие отчета о том, на что были потрачены 70 миллиардов евро из запланированного семилетнего бюджета ЕС.
"Сколько продержится Европа (в помощи Украине - ред.) - вопрос. Потому что у Америки есть мировая валюта - доллар, и разнообразными финансовыми манипуляциями и операциями Америка может произвести множество денег, которые можно направить на войну. Но евро - это другое, мы не можем так легко производить деньги, как американцы, у Евросоюза деньги появляются из того, что страны-члены вносят деньги в общий бюджет. Вопрос, сколько мы продержимся, потому что экономика Европы в беде, конца войны не видно, мы отдали более 70 миллиардов евро и не знаем куда, нет отчета", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
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Цены на нефтьУкраинаВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияПетер СийяртоКиевЕвропаУрсула фон дер Ляйен
 
 
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