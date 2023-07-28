https://ria.ru/20230728/pomosch-1886864828.html

Неизвестно, как долго ЕС сможет помогать Киеву, заявил Орбан

Неизвестно, как долго ЕС сможет помогать Киеву, заявил Орбан - РИА Новости, 28.07.2023

Неизвестно, как долго ЕС сможет помогать Киеву, заявил Орбан

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что неизвестно, как долго Евросоюз сможет оказывать финансовую поддержку Украине, учитывая отсутствие отчета о том, на что... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:44

2023-07-28T14:44

2023-07-28T14:44

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БУДАПЕШТ, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что неизвестно, как долго Евросоюз сможет оказывать финансовую поддержку Украине, учитывая отсутствие отчета о том, на что были потрачены 70 миллиардов евро из запланированного семилетнего бюджета ЕС. "Сколько продержится Европа (в помощи Украине - ред.) - вопрос. Потому что у Америки есть мировая валюта - доллар, и разнообразными финансовыми манипуляциями и операциями Америка может произвести множество денег, которые можно направить на войну. Но евро - это другое, мы не можем так легко производить деньги, как американцы, у Евросоюза деньги появляются из того, что страны-члены вносят деньги в общий бюджет. Вопрос, сколько мы продержимся, потому что экономика Европы в беде, конца войны не видно, мы отдали более 70 миллиардов евро и не знаем куда, нет отчета", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт ждет отчета о средствах, выделенных ЕС на поддержку Украине. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.

https://ria.ru/20230725/pomosch-1886277543.html

https://ria.ru/20230728/pomosch-1886746914.html

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