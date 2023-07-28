https://ria.ru/20230728/peregovory-1886849947.html

Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией

Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией - РИА Новости, 28.07.2023

Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией

Президент Владимир Путин заявил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но страны НАТО, в частности США, и Украина отказываются от диалога. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:55

2023-07-28T13:55

2023-07-28T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

нато

форум "россия — африка"

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но страны НАТО, в частности США, и Украина отказываются от диалога."Мы уже говорили об этом, еще сможем обсудить ситуацию, связанную с конфликтом на Украине, но мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры", - сказал Путин на саммите "Россия - Африка".Российский президент отметил, что в основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. "Они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, точнее украинский сегодняшний режим, отказывается от переговоров, официально это об этом заявили. Президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры", - пояснил Путин.Форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, нато, форум "россия — африка", владимир путин, ситуация в днр и лнр