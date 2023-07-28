Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией
Президент Путин заявил, что США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Россией
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но страны НАТО, в частности США, и Украина отказываются от диалога.
"Мы уже говорили об этом, еще сможем обсудить ситуацию, связанную с конфликтом на Украине, но мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры", - сказал Путин на саммите "Россия - Африка".
Российский президент отметил, что в основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. "Они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, точнее украинский сегодняшний режим, отказывается от переговоров, официально это об этом заявили. Президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры", - пояснил Путин.
Форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.