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Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 28.07.2023 (обновлено: 15:44 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/peregovory-1886849947.html
Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией
Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией - РИА Новости, 28.07.2023
Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией
Президент Владимир Путин заявил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но страны НАТО, в частности США, и Украина отказываются от диалога. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:55
2023-07-28T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
форум "россия — африка"
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но страны НАТО, в частности США, и Украина отказываются от диалога."Мы уже говорили об этом, еще сможем обсудить ситуацию, связанную с конфликтом на Украине, но мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры", - сказал Путин на саммите "Россия - Африка".Российский президент отметил, что в основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. "Они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, точнее украинский сегодняшний режим, отказывается от переговоров, официально это об этом заявили. Президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры", - пояснил Путин.Форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886801353.html
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в мире, украина, россия, нато, форум "россия — африка", владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией

Президент Путин заявил, что США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но страны НАТО, в частности США, и Украина отказываются от диалога.
"Мы уже говорили об этом, еще сможем обсудить ситуацию, связанную с конфликтом на Украине, но мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры", - сказал Путин на саммите "Россия - Африка".
Российский президент отметил, что в основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. "Они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, точнее украинский сегодняшний режим, отказывается от переговоров, официально это об этом заявили. Президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры", - пояснил Путин.
Форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОФорум "Россия — Африка"Владимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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