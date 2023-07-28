https://ria.ru/20230728/partnerstvo-1886818253.html

Путин поддержал создание механизма стратегического партнерства с Африкой

Путин поддержал создание механизма стратегического партнерства с Африкой - РИА Новости, 28.07.2023

Путин поддержал создание механизма стратегического партнерства с Африкой

Президент России Владимир Путин поддержал создание механизма стратегического партнерства со странами Африки, а взаимодействие государств континента с партнерами РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:27

2023-07-28T12:27

2023-07-28T12:35

африка

брикс

экономика

форум "россия — африка"

владимир путин

азия

латинская америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886808694_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_19e32d86b76091c24c93fcef28a6d8eb.jpg

С,-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал создание механизма стратегического партнерства со странами Африки, а взаимодействие государств континента с партнерами в Азии и Латинской Америке предложил обсудить на платформе БРИКС."Если не думать о ближайшей среднесрочной перспективе, то и на сегодняшний день трудно будет добиваться каких-то конкретных, положительных, нужных нам результатов. Поэтому создание такого механизма – стратегического партнерства – маяк, показывает нам путь направления нашего движения", - сказал Путин на саммите "Россия-Африка"."Если вы предлагаете сопоставить с возможностями наших партнеров в других регионах – Латинской Америке, Азии, то, конечно, лучшая площадка для создания такого инструмента, это консультации с нашими партнерами по БРИКС. Постараемся вместе продвинуть ваше предложение", - добавил он.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

африка

азия

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, брикс, экономика, форум "россия — африка", владимир путин, азия, латинская америка