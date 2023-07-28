https://ria.ru/20230728/otsrochki-1886808530.html

Матвиенко сообщила, что по отсрочкам от службы в армии ничего не меняется

Матвиенко сообщила, что по отсрочкам от службы в армии ничего не меняется - РИА Новости, 28.07.2023

Матвиенко сообщила, что по отсрочкам от службы в армии ничего не меняется

При установлении новых возрастных границ призывного возраста в России по льготам, отсрочкам от службы ничего не меняется, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:56

2023-07-28T11:56

2023-07-28T12:23

вооруженные силы рф

общество

здоровье - общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При установлении новых возрастных границ призывного возраста в России по льготам, отсрочкам от службы ничего не меняется, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Сенаторы в пятницу одобрили закон, который устанавливает призывной возраст в РФ с 18 до 30 лет."Ничего не меняется, как было с 18 лет (призыв), так и остается. Никто, кто имел льготы, отсрочку – ничего не меняется", - сказала парламентарий. Она также выразила недоумение в связи с достаточно бурной дискуссией вокруг закона. По ее мнению, это нормально, когда законодательные инициативы обсуждаются в парламенте, в обществе, в СМИ. Но не надо "искать черную кошку в темной комнате", считает она. Матвиенко призвала сенаторов вести разъяснительную работу по реализации закона.В свою очередь глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев отметил, что все нормы закона тщательно обсуждались, разбирались сенаторами с Минобороны. "Все правильно, нужно поддержать и принять этот закон", - отметил он.

https://ria.ru/20230721/it-1885422053.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, общество, здоровье - общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф