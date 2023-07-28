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Матвиенко сообщила, что по отсрочкам от службы в армии ничего не меняется - РИА Новости, 28.07.2023
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11:56 28.07.2023 (обновлено: 12:23 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/otsrochki-1886808530.html
Матвиенко сообщила, что по отсрочкам от службы в армии ничего не меняется
Матвиенко сообщила, что по отсрочкам от службы в армии ничего не меняется - РИА Новости, 28.07.2023
Матвиенко сообщила, что по отсрочкам от службы в армии ничего не меняется
При установлении новых возрастных границ призывного возраста в России по льготам, отсрочкам от службы ничего не меняется, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:56
2023-07-28T12:23
вооруженные силы рф
общество
здоровье - общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При установлении новых возрастных границ призывного возраста в России по льготам, отсрочкам от службы ничего не меняется, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Сенаторы в пятницу одобрили закон, который устанавливает призывной возраст в РФ с 18 до 30 лет."Ничего не меняется, как было с 18 лет (призыв), так и остается. Никто, кто имел льготы, отсрочку – ничего не меняется", - сказала парламентарий. Она также выразила недоумение в связи с достаточно бурной дискуссией вокруг закона. По ее мнению, это нормально, когда законодательные инициативы обсуждаются в парламенте, в обществе, в СМИ. Но не надо "искать черную кошку в темной комнате", считает она. Матвиенко призвала сенаторов вести разъяснительную работу по реализации закона.В свою очередь глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев отметил, что все нормы закона тщательно обсуждались, разбирались сенаторами с Минобороны. "Все правильно, нужно поддержать и принять этот закон", - отметил он.
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вооруженные силы рф, общество, здоровье - общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Вооруженные силы РФ, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко сообщила, что по отсрочкам от службы в армии ничего не меняется

Спикер Совфеда Матвиенко сообщила, что по отсрочкам от службы в армии ничего не меняется

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина в военном комиссариате Краснодара
Мужчина в военном комиссариате Краснодара - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина в военном комиссариате Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При установлении новых возрастных границ призывного возраста в России по льготам, отсрочкам от службы ничего не меняется, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Сенаторы в пятницу одобрили закон, который устанавливает призывной возраст в РФ с 18 до 30 лет.
"Ничего не меняется, как было с 18 лет (призыв), так и остается. Никто, кто имел льготы, отсрочку – ничего не меняется", - сказала парламентарий. Она также выразила недоумение в связи с достаточно бурной дискуссией вокруг закона. По ее мнению, это нормально, когда законодательные инициативы обсуждаются в парламенте, в обществе, в СМИ. Но не надо "искать черную кошку в темной комнате", считает она. Матвиенко призвала сенаторов вести разъяснительную работу по реализации закона.
В свою очередь глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев отметил, что все нормы закона тщательно обсуждались, разбирались сенаторами с Минобороны. "Все правильно, нужно поддержать и принять этот закон", - отметил он.
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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