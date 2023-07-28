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Путин заявил, что отношения с Египтом носят стратегический характер
Путин заявил, что отношения с Египтом носят стратегический характер - РИА Новости, 28.07.2023
Путин заявил, что отношения с Египтом носят стратегический характер
Отношения между РФ и Египтом носят стратегический характер, много больших общих проектов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:16
2023-07-28T12:16
2023-07-28T12:24
форум "россия — африка"
россия
египет
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Отношения между РФ и Египтом носят стратегический характер, много больших общих проектов, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемый господин президент, отношения между Россией и Египтом носят на протяжении десятилетий стратегический характер. И это просто факт жизни, неважно даже, что написано в наших документах, хотя там как раз так и написано, но по факту жизни отношения между Египтом и Россией носят действительно стратегический характер и в области политики, и в области экономики. У нас много больших общих проектов", - сказал Путин на саммите "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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форум "россия — африка", россия, египет, экономика
Форум "Россия — Африка", Россия, Египет, Экономика
Путин заявил, что отношения с Египтом носят стратегический характер
Путин отметил, что у России и Египта есть много больших общих проектов