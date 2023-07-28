Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что отношения с Египтом носят стратегический характер - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 28.07.2023 (обновлено: 12:24 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/otnosheniya-1886813497.html
Путин заявил, что отношения с Египтом носят стратегический характер
Путин заявил, что отношения с Египтом носят стратегический характер - РИА Новости, 28.07.2023
Путин заявил, что отношения с Египтом носят стратегический характер
Отношения между РФ и Египтом носят стратегический характер, много больших общих проектов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:16
2023-07-28T12:24
форум "россия — африка"
россия
египет
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886587802_0:0:3295:1854_1920x0_80_0_0_dd6f8ad2acc7d09b6082e69a1b9bc0a4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Отношения между РФ и Египтом носят стратегический характер, много больших общих проектов, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемый господин президент, отношения между Россией и Египтом носят на протяжении десятилетий стратегический характер. И это просто факт жизни, неважно даже, что написано в наших документах, хотя там как раз так и написано, но по факту жизни отношения между Египтом и Россией носят действительно стратегический характер и в области политики, и в области экономики. У нас много больших общих проектов", - сказал Путин на саммите "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886587802_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_b8d79cff1c532849a9c053424ecbc5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
форум "россия — африка", россия, египет, экономика
Форум "Россия — Африка", Россия, Египет, Экономика
Путин заявил, что отношения с Египтом носят стратегический характер

Путин отметил, что у России и Египта есть много больших общих проектов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Отношения между РФ и Египтом носят стратегический характер, много больших общих проектов, заявил президент России Владимир Путин.
"Уважаемый господин президент, отношения между Россией и Египтом носят на протяжении десятилетий стратегический характер. И это просто факт жизни, неважно даже, что написано в наших документах, хотя там как раз так и написано, но по факту жизни отношения между Египтом и Россией носят действительно стратегический характер и в области политики, и в области экономики. У нас много больших общих проектов", - сказал Путин на саммите "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Торговля России со странами Африки
27 июля, 08:00
Инфографика
Торговля России со странами АфрикиПосмотреть
 
Форум "Россия — Африка"РоссияЕгипетЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала