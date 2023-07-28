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Россия разделяет стремление стран Африки принимать активное участие в ООН

Россия разделяет стремление стран Африки принимать активное участие в ООН - РИА Новости, 28.07.2023

Россия разделяет стремление стран Африки принимать активное участие в ООН

Россия разделяет стремление стран Африки принимать более активное участие в работе ООН, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:09

2023-07-28T11:09

2023-07-28T11:36

форум "россия — африка"

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африка

владимир путин

большая двадцатка

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия разделяет стремление стран Африки принимать более активное участие в работе ООН, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, конечно, разделяем стремление Африки принимать более масштабное участие в деятельности Организации Объединенных Наций. Видим, какую активную позицию в этом отношении занимает Афросоюз. Готовы в практическом плане рассматривать предложения по расширению представительности африканских структур, африканцев в целом в структурах ООН", - сказал Путин на пленарном заседании саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Он также подчеркнул, что Россия активно поддержала инициативу предоставить Африке место в G20."Это было бы действительно правильным решением, отражающим реалии и расстановку сил в современно мире", - отметил глава государства.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

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форум "россия — африка", оон, африка, владимир путин, большая двадцатка, в мире, россия