Рейтинг@Mail.ru
Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/obstrel-1886972487.html
Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области
Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023
Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области
Президенту РФ Владимиру Путину доложено о ракетном обстреле Ростовской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:23
2023-07-28T19:23
специальная военная операция на украине
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
россия
взрыв в таганроге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886913218_0:401:960:941_1920x0_80_0_0_a93bea32952f858788a94e25b5703229.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о ракетном обстреле Ростовской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Доложили, - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он также предположил, что Запад никак не отреагирует на обстрел. Отвечая на вопрос, дал ли глава государства какие-либо поручения руководству МЧС, Песков сказал: "Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно".
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886913218_0:311:960:1031_1920x0_80_0_0_6d5f4e29e444ec9655439304e6deffc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, россия, взрыв в таганроге
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область, Россия, Взрыв в Таганроге
Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

Песков сообщил, что президенту Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о ракетном обстреле Ростовской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Доложили, - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также предположил, что Запад никак не отреагирует на обстрел. Отвечая на вопрос, дал ли глава государства какие-либо поручения руководству МЧС, Песков сказал: "Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно".
Взрыв в Таганроге
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

Сотрудники полиции и скорой помощи неподалеку от места взрыва в Таганроге

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Обломки упали на территории города.

Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога

Обломки упали на территории города.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

На месте взрыва в Таганроге

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области

Девять из них госпитализировали.

На месте взрыва в Таганроге

Девять из них госпитализировали.

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

Женщина в окне жилого дома на одной из улиц Таганрога, стекла которого выбило после взрыва

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В соседних зданиях выбиты стекла.

Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога

В соседних зданиях выбиты стекла.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Обломки упали на территории города.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
4 из 10

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Девять из них госпитализировали.

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
7 из 10

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В соседних зданиях выбиты стекла.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьРоссияВзрыв в Таганроге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала