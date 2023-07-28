https://ria.ru/20230728/obstrel-1886972487.html

Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023

Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

Президенту РФ Владимиру Путину доложено о ракетном обстреле Ростовской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:23

2023-07-28T19:23

2023-07-28T19:23

специальная военная операция на украине

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

россия

взрыв в таганроге

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886913218_0:401:960:941_1920x0_80_0_0_a93bea32952f858788a94e25b5703229.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о ракетном обстреле Ростовской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Доложили, - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он также предположил, что Запад никак не отреагирует на обстрел. Отвечая на вопрос, дал ли глава государства какие-либо поручения руководству МЧС, Песков сказал: "Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно".

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, россия, взрыв в таганроге