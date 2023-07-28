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Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области
Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023
Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области
Президенту РФ Владимиру Путину доложено о ракетном обстреле Ростовской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:23
2023-07-28T19:23
2023-07-28T19:23
специальная военная операция на украине
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
россия
взрыв в таганроге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о ракетном обстреле Ростовской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Доложили, - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он также предположил, что Запад никак не отреагирует на обстрел. Отвечая на вопрос, дал ли глава государства какие-либо поручения руководству МЧС, Песков сказал: "Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно".
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владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, россия, взрыв в таганроге
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область, Россия, Взрыв в Таганроге
Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области
Песков сообщил, что президенту Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области