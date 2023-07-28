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"Алмаз-Антей" ведет переговоры со странами Африки о поставках оборудования

"Алмаз-Антей" ведет переговоры со странами Африки о поставках оборудования - РИА Новости, 28.07.2023

"Алмаз-Антей" ведет переговоры со странами Африки о поставках оборудования

"Алмаз-Антей" ведет переговоры с рядом африканских стран о поставках туда производимого предприятиями концерна оборудования, в том числе для управления... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T03:14

2023-07-28T03:14

2023-07-28T09:04

африка

египет

санкт-петербург

концерн пво "алмаз-антей"

форум "россия — африка"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "Алмаз-Антей" ведет переговоры с рядом африканских стран о поставках туда производимого предприятиями концерна оборудования, в том числе для управления воздушным движением, сообщил РИА Новости директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков на полях форума "Россия–Африка". "У нас уже есть опыт сотрудничества с африканскими государствами, в частности мы поставляли оборудование для управления воздушным движением в Египет. Ведутся сейчас переговоры с рядом других государств, поэтому надеемся, что мы все-таки сможем превратить наше участие в саммите "Россия–Африка" в какие-то конкретные договоренности и дальше развивать их для того, чтобы продвигать российское оборудование на африканский рынок", - сказал Шатраков. Конкретные страны-интересанты он не назвал, при этом обозначил сферы, в рамках которых планируется сотрудничество с потенциальными африканскими инвесторами: "ТЭК, медицина, управление воздушным движением". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия–Африка" проходят 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия–Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африки.

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африка, египет, санкт-петербург, концерн пво "алмаз-антей", форум "россия — африка", в мире