https://ria.ru/20230728/muzey-1886945745.html

Зеленский ветировал проект о финансировании строительства музея Голодомора

Зеленский ветировал проект о финансировании строительства музея Голодомора - РИА Новости, 28.07.2023

Зеленский ветировал проект о финансировании строительства музея Голодомора

Владимир Зеленский наложил вето на принятый Радой законопроект, которым предусмотрено выделение из бюджета дополнительных 573,9 миллиона гривен (16,5 миллиона... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:31

2023-07-28T17:31

2023-07-28T17:31

в мире

украина

казахстан

киев

александр ткаченко (протоиерей)

владимир зеленский

денис шмыгаль

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский наложил вето на принятый Радой законопроект, которым предусмотрено выделение из бюджета дополнительных 573,9 миллиона гривен (16,5 миллиона долларов) на завершение строительства музея голодомора, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. "Зеленский ветировал законопроект #9437 о выделении дополнительных 573,9 миллиона гривен для завершения строительства Национального музея Голодомора-геноцида", - написал Железняк в своем телеграм-канале. В четверг соответствующий законопроект был возвращен в парламент с предложениями Зеленского, сообщается в карточке законопроекта. Как заявляла ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа, цель законопроекта выделить дополнительные средства из государственного бюджета на завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй очереди музея, на платформе которого будут проходить основные официальные мероприятия к 90-й годовщине Голодомора. Ранее Зеленский заявлял, что бюджетные расходы должны идти на оборону, все проекты, в том числе сериалы, могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов. Зеленский 20 июля попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. В четверг Верховная рада Украины отправила в отставку Ткаченко. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20230728/rozhdestvo-1886857772.html

https://ria.ru/20230728/spasenie-1886895974.html

украина

казахстан

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, казахстан, киев, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины