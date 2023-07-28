Зеленский ветировал проект о финансировании строительства музея Голодомора
Зеленский наложил вето на законопроект о финансировании строительства музея Голодомора
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский наложил вето на принятый Радой законопроект, которым предусмотрено выделение из бюджета дополнительных 573,9 миллиона гривен (16,5 миллиона долларов) на завершение строительства музея голодомора, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
"Зеленский ветировал законопроект #9437 о выделении дополнительных 573,9 миллиона гривен для завершения строительства Национального музея Голодомора-геноцида", - написал Железняк в своем телеграм-канале.
В четверг соответствующий законопроект был возвращен в парламент с предложениями Зеленского, сообщается в карточке законопроекта.
Как заявляла ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа, цель законопроекта выделить дополнительные средства из государственного бюджета на завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй очереди музея, на платформе которого будут проходить основные официальные мероприятия к 90-й годовщине Голодомора.
Ранее Зеленский заявлял, что бюджетные расходы должны идти на оборону, все проекты, в том числе сериалы, могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов. Зеленский 20 июля попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. В четверг Верховная рада Украины отправила в отставку Ткаченко.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.