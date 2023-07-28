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Зеленский ветировал проект о финансировании строительства музея Голодомора - РИА Новости, 28.07.2023
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17:31 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/muzey-1886945745.html
Зеленский ветировал проект о финансировании строительства музея Голодомора
Зеленский ветировал проект о финансировании строительства музея Голодомора - РИА Новости, 28.07.2023
Зеленский ветировал проект о финансировании строительства музея Голодомора
Владимир Зеленский наложил вето на принятый Радой законопроект, которым предусмотрено выделение из бюджета дополнительных 573,9 миллиона гривен (16,5 миллиона... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:31
2023-07-28T17:31
в мире
украина
казахстан
киев
александр ткаченко (протоиерей)
владимир зеленский
денис шмыгаль
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский наложил вето на принятый Радой законопроект, которым предусмотрено выделение из бюджета дополнительных 573,9 миллиона гривен (16,5 миллиона долларов) на завершение строительства музея голодомора, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. "Зеленский ветировал законопроект #9437 о выделении дополнительных 573,9 миллиона гривен для завершения строительства Национального музея Голодомора-геноцида", - написал Железняк в своем телеграм-канале. В четверг соответствующий законопроект был возвращен в парламент с предложениями Зеленского, сообщается в карточке законопроекта. Как заявляла ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа, цель законопроекта выделить дополнительные средства из государственного бюджета на завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй очереди музея, на платформе которого будут проходить основные официальные мероприятия к 90-й годовщине Голодомора. Ранее Зеленский заявлял, что бюджетные расходы должны идти на оборону, все проекты, в том числе сериалы, могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов. Зеленский 20 июля попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. В четверг Верховная рада Украины отправила в отставку Ткаченко. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
https://ria.ru/20230728/rozhdestvo-1886857772.html
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в мире, украина, казахстан, киев, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Казахстан, Киев, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Зеленский ветировал проект о финансировании строительства музея Голодомора

Зеленский наложил вето на законопроект о финансировании строительства музея Голодомора

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский наложил вето на принятый Радой законопроект, которым предусмотрено выделение из бюджета дополнительных 573,9 миллиона гривен (16,5 миллиона долларов) на завершение строительства музея голодомора, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
"Зеленский ветировал законопроект #9437 о выделении дополнительных 573,9 миллиона гривен для завершения строительства Национального музея Голодомора-геноцида", - написал Железняк в своем телеграм-канале.
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В четверг соответствующий законопроект был возвращен в парламент с предложениями Зеленского, сообщается в карточке законопроекта.
Как заявляла ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа, цель законопроекта выделить дополнительные средства из государственного бюджета на завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй очереди музея, на платформе которого будут проходить основные официальные мероприятия к 90-й годовщине Голодомора.
Ранее Зеленский заявлял, что бюджетные расходы должны идти на оборону, все проекты, в том числе сериалы, могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов. Зеленский 20 июля попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. В четверг Верховная рада Украины отправила в отставку Ткаченко.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
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