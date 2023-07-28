https://ria.ru/20230728/murashko-1886905019.html

Мурашко рассказал о планах сотрудничества с Африкой в сфере медобразования

Мурашко рассказал о планах сотрудничества с Африкой в сфере медобразования - РИА Новости, 28.07.2023

Мурашко рассказал о планах сотрудничества с Африкой в сфере медобразования

Минздрав проработает вопрос открытия филиалов медицинских вузов в странах Африки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:44

2023-07-28T16:44

2023-07-28T16:55

африка

форум "россия — африка"

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Минздрав проработает вопрос открытия филиалов медицинских вузов в странах Африки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах РФ открыть в странах Африки филиалы ведущих российских вузов."Будем прорабатывать этот вопрос", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что для открытия филиалов нужна хорошая клиническая база, технологии и квалифицированные специалисты.

африка

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

африка, форум "россия — африка", михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, владимир путин