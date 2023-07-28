https://ria.ru/20230728/monopoliya-1886826780.html

Путин назвал монополию некоторых стран в области финансов неприемлемой

Путин назвал монополию некоторых стран в области финансов неприемлемой - РИА Новости, 28.07.2023

Путин назвал монополию некоторых стран в области финансов неприемлемой

Сохранение монополии некоторых стран в области финансов, технологий и продовольствия неприемлемо, с этим нужно бороться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:47

2023-07-28T12:47

2023-07-28T12:48

экономика

африка

владимир путин

санкт-петербург

в мире

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886808694_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_19e32d86b76091c24c93fcef28a6d8eb.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сохранение монополии некоторых стран в области финансов, технологий и продовольствия неприемлемо, с этим нужно бороться, заявил президент России Владимир Путин. "Действительно, колонизация других стран, работорговля сегодня всеми признается, как преступление - это очевидно, сегодня все с этим согласны, но не были согласны, когда шла борьба за независимость в Африке, не были, это мы с вами хорошо помним," - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия - Африка". Президент отметил, что получения своего флага недостаточно. "Вот сохранение монополии некоторых стран в области финансов, в области технологии, в области цифры и в области продовольствия, вот это неприемлемо, с этим нужно бороться. Конечно, многие присутствующие здесь знают, Советский Союз, Россия никогда не исходили из того, что у Африки нужно покупать только сырье. Сколько Советский Союз построил предприятий, электростанций, сталелитейных заводов в Африке, мы должны вернуться к этой практике, как призвал сейчас коллега, мы будем это делать и на двусторонней основе, и на международных площадках", - заявил Путин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

африка

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, африка, владимир путин, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"