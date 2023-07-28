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Путин назвал монополию некоторых стран в области финансов неприемлемой - РИА Новости, 28.07.2023
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12:47 28.07.2023 (обновлено: 12:48 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/monopoliya-1886826780.html
Путин назвал монополию некоторых стран в области финансов неприемлемой
Путин назвал монополию некоторых стран в области финансов неприемлемой - РИА Новости, 28.07.2023
Путин назвал монополию некоторых стран в области финансов неприемлемой
Сохранение монополии некоторых стран в области финансов, технологий и продовольствия неприемлемо, с этим нужно бороться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:47
2023-07-28T12:48
экономика
африка
владимир путин
санкт-петербург
в мире
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сохранение монополии некоторых стран в области финансов, технологий и продовольствия неприемлемо, с этим нужно бороться, заявил президент России Владимир Путин. "Действительно, колонизация других стран, работорговля сегодня всеми признается, как преступление - это очевидно, сегодня все с этим согласны, но не были согласны, когда шла борьба за независимость в Африке, не были, это мы с вами хорошо помним," - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия - Африка". Президент отметил, что получения своего флага недостаточно. "Вот сохранение монополии некоторых стран в области финансов, в области технологии, в области цифры и в области продовольствия, вот это неприемлемо, с этим нужно бороться. Конечно, многие присутствующие здесь знают, Советский Союз, Россия никогда не исходили из того, что у Африки нужно покупать только сырье. Сколько Советский Союз построил предприятий, электростанций, сталелитейных заводов в Африке, мы должны вернуться к этой практике, как призвал сейчас коллега, мы будем это делать и на двусторонней основе, и на международных площадках", - заявил Путин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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экономика, африка, владимир путин, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"
Экономика, Африка, Владимир Путин, Санкт-Петербург, В мире, Форум "Россия — Африка"
Путин назвал монополию некоторых стран в области финансов неприемлемой

Путин назвал монополию некоторых стран в области финансов и технологий неприемлемой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сохранение монополии некоторых стран в области финансов, технологий и продовольствия неприемлемо, с этим нужно бороться, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Действительно, колонизация других стран, работорговля сегодня всеми признается, как преступление - это очевидно, сегодня все с этим согласны, но не были согласны, когда шла борьба за независимость в Африке, не были, это мы с вами хорошо помним," - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия - Африка".
Президент отметил, что получения своего флага недостаточно.
"Вот сохранение монополии некоторых стран в области финансов, в области технологии, в области цифры и в области продовольствия, вот это неприемлемо, с этим нужно бороться. Конечно, многие присутствующие здесь знают, Советский Союз, Россия никогда не исходили из того, что у Африки нужно покупать только сырье. Сколько Советский Союз построил предприятий, электростанций, сталелитейных заводов в Африке, мы должны вернуться к этой практике, как призвал сейчас коллега, мы будем это делать и на двусторонней основе, и на международных площадках", - заявил Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ЭкономикаАфрикаВладимир ПутинСанкт-ПетербургВ миреФорум "Россия — Африка"
 
 
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