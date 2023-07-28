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Путин призвал добиться подлинного национального единства в Ливии - РИА Новости, 28.07.2023
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12:54 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/liviya-1886828036.html
Путин призвал добиться подлинного национального единства в Ливии
Путин призвал добиться подлинного национального единства в Ливии - РИА Новости, 28.07.2023
Путин призвал добиться подлинного национального единства в Ливии
Важно добиться подлинного национального единства в Ливии, чтобы страна не превратилась в зону для противоборства третьих государств, заявил президент России... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:54
2023-07-28T12:54
в мире
ливия
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Важно добиться подлинного национального единства в Ливии, чтобы страна не превратилась в зону для противоборства третьих государств, заявил президент России Владимир Путин. "Очень важно добиться подлинного национального единства, не допустить, чтобы территория Ливии превратилась в зону противоборства третьих государств", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия - Африка". Президент отметил, что Россия со своей стороны понимает все сложности этого процесса и будет все делать, что от нее зависит, для того, чтобы способствовать "этому позитивному направлению взаимодействия всех сил самой Ливии". "Надеюсь, что у нас будет возможность еще поговорить об это поподробнее", - добавил российский лидер. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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в мире, ливия, россия, владимир путин, форум "россия — африка"
В мире, Ливия, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин призвал добиться подлинного национального единства в Ливии

Путин: важно добиться, чтобы Ливия не превратилась в зону для противоборства третьих стран

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Важно добиться подлинного национального единства в Ливии, чтобы страна не превратилась в зону для противоборства третьих государств, заявил президент России Владимир Путин.
"Очень важно добиться подлинного национального единства, не допустить, чтобы территория Ливии превратилась в зону противоборства третьих государств", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия - Африка". Президент отметил, что Россия со своей стороны понимает все сложности этого процесса и будет все делать, что от нее зависит, для того, чтобы способствовать "этому позитивному направлению взаимодействия всех сил самой Ливии".
"Надеюсь, что у нас будет возможность еще поговорить об это поподробнее", - добавил российский лидер.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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В миреЛивияРоссияВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
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