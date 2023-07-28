Рейтинг@Mail.ru
Минздрав: все больше иностранцев приезжают в Россию на лечение - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:48 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/lechenie-1886852207.html
Минздрав: все больше иностранцев приезжают в Россию на лечение
Минздрав: все больше иностранцев приезжают в Россию на лечение - РИА Новости, 28.07.2023
Минздрав: все больше иностранцев приезжают в Россию на лечение
Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил об очень большом потоке медицинского туризма в Россию, в том числе из Африки: зафиксировано около 4,5... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:48
2023-07-28T14:48
туризм
новости - туризм
россия
африка
северная африка
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845199711_0:0:2780:1563_1920x0_80_0_0_4c58f58d8f4588b7b79fafb592dcddfd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил об очень большом потоке медицинского туризма в Россию, в том числе из Африки: зафиксировано около 4,5 миллиона иностранцев, обратившихся в российские клиники. "Также у нас имеется очень большой поток медицинского туризма в Россию из других регионов мира. Порядка 4,5 миллиона пациентов приехали или обратились, проживая здесь, за медицинской помощью в наши медицинские организации. Имею в виду иностранцев", – сказал Глаголев на сессии "Экспорт медицинских услуг России" на втором саммите и экономическом и гуманитарном форуме "Россия - Африка". Он отметил, что также значительная часть пациентов прибывает из стран Северной Африки. "Например, Алжир с 30 тысячами пациентов в 2022 году. Египет, Марокко. Но также и страны Центральной Африки, например, Нигерия, Камерун, Республика Конго, Ангола, даже Южная Африка", – подчеркнул замминистра. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/seyshely-1886838776.html
россия
африка
северная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Распопова
Ольга Распопова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845199711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c37f7069eae3204fdf33e22ea5e5e8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, африка, северная африка, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Африка, Северная Африка, Туризм
Минздрав: все больше иностранцев приезжают в Россию на лечение

В Минздраве отметили большой поток медицинских туристов в Россию, особенно из стран Африки

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМагнитотерапия
Магнитотерапия - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил об очень большом потоке медицинского туризма в Россию, в том числе из Африки: зафиксировано около 4,5 миллиона иностранцев, обратившихся в российские клиники.
"Также у нас имеется очень большой поток медицинского туризма в Россию из других регионов мира. Порядка 4,5 миллиона пациентов приехали или обратились, проживая здесь, за медицинской помощью в наши медицинские организации. Имею в виду иностранцев", – сказал Глаголев на сессии "Экспорт медицинских услуг России" на втором саммите и экономическом и гуманитарном форуме "Россия - Африка".
Он отметил, что также значительная часть пациентов прибывает из стран Северной Африки.
"Например, Алжир с 30 тысячами пациентов в 2022 году. Египет, Марокко. Но также и страны Центральной Африки, например, Нигерия, Камерун, Республика Конго, Ангола, даже Южная Африка", – подчеркнул замминистра.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Прогулка по побережью Индийского океана на острове Силуэт, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Сейшелы хотят увеличить количество авиарейсов в Россию
Вчера, 13:22
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияАфрикаСеверная АфрикаТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала