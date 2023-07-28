https://ria.ru/20230728/lechenie-1886852207.html
Минздрав: все больше иностранцев приезжают в Россию на лечение
Минздрав: все больше иностранцев приезжают в Россию на лечение - РИА Новости, 28.07.2023
Минздрав: все больше иностранцев приезжают в Россию на лечение
Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил об очень большом потоке медицинского туризма в Россию, в том числе из Африки: зафиксировано около 4,5... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:48
2023-07-28T14:48
2023-07-28T14:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил об очень большом потоке медицинского туризма в Россию, в том числе из Африки: зафиксировано около 4,5 миллиона иностранцев, обратившихся в российские клиники. "Также у нас имеется очень большой поток медицинского туризма в Россию из других регионов мира. Порядка 4,5 миллиона пациентов приехали или обратились, проживая здесь, за медицинской помощью в наши медицинские организации. Имею в виду иностранцев", – сказал Глаголев на сессии "Экспорт медицинских услуг России" на втором саммите и экономическом и гуманитарном форуме "Россия - Африка". Он отметил, что также значительная часть пациентов прибывает из стран Северной Африки. "Например, Алжир с 30 тысячами пациентов в 2022 году. Египет, Марокко. Но также и страны Центральной Африки, например, Нигерия, Камерун, Республика Конго, Ангола, даже Южная Африка", – подчеркнул замминистра. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, африка, северная африка, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Африка, Северная Африка, Туризм
Минздрав: все больше иностранцев приезжают в Россию на лечение
В Минздраве отметили большой поток медицинских туристов в Россию, особенно из стран Африки