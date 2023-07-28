https://ria.ru/20230728/lada-1886832876.html

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации производства Lada в Алжире

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации производства Lada в Алжире - РИА Новости, 28.07.2023

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации производства Lada в Алжире

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации сборочного производства автомобилей Lada в Алжире, также ведет обсуждения по поставкам автомобилей в Эфиопию,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:09

2023-07-28T13:09

2023-07-28T14:00

экономика

авто

максим соколов

автоваз

форум "россия — африка"

россия

алжир (республика)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации сборочного производства автомобилей Lada в Алжире, также ведет обсуждения по поставкам автомобилей в Эфиопию, Гану, Нигерию и Марокко и ЮАР, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Мы продолжаем отношения, переговорный процесс с нашим партнером - египетской компанией Al Amal, и именно Египет мы рассматриваем в качестве такого не только промышленного центра, но и логистического для дальнейших поставок и в хорошем смысле этого слова экспансии для других стран африканского континента. Аналогичный проект также мы рассматриваем по партнерской сборке наших автомобилей и с рядом других стран Африки. Если говорить о Северной Африке, то это в первую с Алжиром", - рассказал он в интервью на форуме "Россия-Африка". Топ-менеджер также отметил, что прошлый акционер "АвтоВАЗа" - французская Renault - не был заинтересован в расширении экспорта Lada на африканском рынке. "Они, конечно, в первую очередь ориентировали именно свои автомобили на экспортные рынки Африки, а "АвтоВАЗ" традиционно экспортировался на рынки СНГ и ближнего зарубежья. Но тем не менее, имея определенный опыт: в иные годы мы экспортировали до 300 тысяч автомобилей в год. То есть это сравнимо практически с нынешними объемами производства на "АвтоВАЗе". Мы рассчитываем реализовать этот потенциал и активно ведем переговоры не только с указанными североафриканскими странами, но также и с Эфиопией, Ганой, Нигерией, Марокко", - пояснил он. Кроме того, Соколов сообщил, что в преддверии форума у него состоялась встреча с послом Южно-Африканской Республики, где также обсуждалась возможность поставок автомобилей Lada. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/avtovaz-1886625771.html

https://ria.ru/20230612/lada-1877584588.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, максим соколов, автоваз, форум "россия — африка", россия, алжир (республика)