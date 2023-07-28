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"АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации производства Lada в Алжире - РИА Новости, 28.07.2023
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13:09 28.07.2023 (обновлено: 14:00 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/lada-1886832876.html
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации производства Lada в Алжире
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации производства Lada в Алжире - РИА Новости, 28.07.2023
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации производства Lada в Алжире
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации сборочного производства автомобилей Lada в Алжире, также ведет обсуждения по поставкам автомобилей в Эфиопию,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:09
2023-07-28T14:00
экономика
авто
максим соколов
автоваз
форум "россия — африка"
россия
алжир (республика)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации сборочного производства автомобилей Lada в Алжире, также ведет обсуждения по поставкам автомобилей в Эфиопию, Гану, Нигерию и Марокко и ЮАР, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Мы продолжаем отношения, переговорный процесс с нашим партнером - египетской компанией Al Amal, и именно Египет мы рассматриваем в качестве такого не только промышленного центра, но и логистического для дальнейших поставок и в хорошем смысле этого слова экспансии для других стран африканского континента. Аналогичный проект также мы рассматриваем по партнерской сборке наших автомобилей и с рядом других стран Африки. Если говорить о Северной Африке, то это в первую с Алжиром", - рассказал он в интервью на форуме "Россия-Африка". Топ-менеджер также отметил, что прошлый акционер "АвтоВАЗа" - французская Renault - не был заинтересован в расширении экспорта Lada на африканском рынке. "Они, конечно, в первую очередь ориентировали именно свои автомобили на экспортные рынки Африки, а "АвтоВАЗ" традиционно экспортировался на рынки СНГ и ближнего зарубежья. Но тем не менее, имея определенный опыт: в иные годы мы экспортировали до 300 тысяч автомобилей в год. То есть это сравнимо практически с нынешними объемами производства на "АвтоВАЗе". Мы рассчитываем реализовать этот потенциал и активно ведем переговоры не только с указанными североафриканскими странами, но также и с Эфиопией, Ганой, Нигерией, Марокко", - пояснил он. Кроме того, Соколов сообщил, что в преддверии форума у него состоялась встреча с послом Южно-Африканской Республики, где также обсуждалась возможность поставок автомобилей Lada. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/avtovaz-1886625771.html
https://ria.ru/20230612/lada-1877584588.html
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экономика, авто, максим соколов, автоваз, форум "россия — африка", россия, алжир (республика)
Экономика, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Форум "Россия — Африка", Россия, Алжир (республика)
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации производства Lada в Алжире

Глава "АвтоВАЗа" Соколов не исключил организации сборки автомобилей Lada в Алжире

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Обновленная Lada Vesta
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации сборочного производства автомобилей Lada в Алжире, также ведет обсуждения по поставкам автомобилей в Эфиопию, Гану, Нигерию и Марокко и ЮАР, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"Мы продолжаем отношения, переговорный процесс с нашим партнером - египетской компанией Al Amal, и именно Египет мы рассматриваем в качестве такого не только промышленного центра, но и логистического для дальнейших поставок и в хорошем смысле этого слова экспансии для других стран африканского континента. Аналогичный проект также мы рассматриваем по партнерской сборке наших автомобилей и с рядом других стран Африки. Если говорить о Северной Африке, то это в первую с Алжиром", - рассказал он в интервью на форуме "Россия-Африка".
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Топ-менеджер также отметил, что прошлый акционер "АвтоВАЗа" - французская Renault - не был заинтересован в расширении экспорта Lada на африканском рынке. "Они, конечно, в первую очередь ориентировали именно свои автомобили на экспортные рынки Африки, а "АвтоВАЗ" традиционно экспортировался на рынки СНГ и ближнего зарубежья. Но тем не менее, имея определенный опыт: в иные годы мы экспортировали до 300 тысяч автомобилей в год. То есть это сравнимо практически с нынешними объемами производства на "АвтоВАЗе". Мы рассчитываем реализовать этот потенциал и активно ведем переговоры не только с указанными североафриканскими странами, но также и с Эфиопией, Ганой, Нигерией, Марокко", - пояснил он.
Кроме того, Соколов сообщил, что в преддверии форума у него состоялась встреча с послом Южно-Африканской Республики, где также обсуждалась возможность поставок автомобилей Lada.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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12 июня, 03:45
 
ЭкономикаАвтоМаксим СоколовАвтоВАЗФорум "Россия — Африка"РоссияАлжир (республика)
 
 
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