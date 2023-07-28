https://ria.ru/20230728/kor-1886872830.html
В Татарстане зафиксировали более 80 случаев заражения корью
В Татарстане зафиксировали более 80 случаев заражения корью - РИА Новости, 28.07.2023
В Татарстане зафиксировали более 80 случаев заражения корью
В Татарстане 83 человека заразились корью, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:19
2023-07-28T15:19
2023-07-28T19:03
здоровье - общество
таджикистан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости. В Татарстане 83 человека заразились корью, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина. "На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 — у детей", — сказала она журналистам.По словам Авдониной, в числе заболевших 41 иностранец, при этом 33 из них — приезжие из Таджикистана. Она уточнила, что у 67 процентов заразившихся не было прививок против кори. Специалист также отметила, что с заболевшими контактировали 20,7 тысячи человек. Из них 2,9 тысячи подлежали вакцинации, 80 процентов сделали прививку. Авдонина подчеркнула, что имеющиеся риски в целом управляемы.В управлении Роспотребнадзора по Татарстану добавили, что эпидемиологическая ситуация по кори остается стабильной, очаги заражения удалось локализовать. Там также пояснили, что 83 случая заболевания в республике выявили с начала года, при этом в июне их было десять, а в июле — всего пять.
https://ria.ru/20230725/kor-1886256396.html
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здоровье - общество, таджикистан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Таджикистан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Татарстане зафиксировали более 80 случаев заражения корью
В Татарстане 83 человека заразились корью, половина из них — иностранцы
КАЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости. В Татарстане 83 человека заразились корью, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.
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"На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 — у детей", — сказала она журналистам.
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По словам Авдониной, в числе заболевших 41 иностранец, при этом 33 из них — приезжие из Таджикистана. Она уточнила, что у 67 процентов заразившихся не было прививок против кори.
Специалист также отметила, что с заболевшими контактировали 20,7 тысячи человек. Из них 2,9 тысячи подлежали вакцинации, 80 процентов сделали прививку. Авдонина подчеркнула, что имеющиеся риски в целом управляемы.
В управлении Роспотребнадзора по Татарстану добавили, что эпидемиологическая ситуация по кори остается стабильной, очаги заражения удалось локализовать. Там также пояснили, что 83 случая заболевания в республике выявили с начала года, при этом в июне их было десять, а в июле — всего пять.
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