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"До конца лета". В Британии выставили ультиматум Украине - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 28.07.2023 (обновлено: 10:14 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/kontrnastuplenie-1886774686.html
"До конца лета". В Британии выставили ультиматум Украине
"До конца лета". В Британии выставили ультиматум Украине - РИА Новости, 28.07.2023
"До конца лета". В Британии выставили ультиматум Украине
При отсутствии успеха в контрнаступлении ВСУ у Запада пропадет желание помогать Украине, а президент Владимир Зеленский окажется в крайне сложной ситуации,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:04
2023-07-28T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
сергей шойгу
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. При отсутствии успеха в контрнаступлении ВСУ у Запада пропадет желание помогать Украине, а президент Владимир Зеленский окажется в крайне сложной ситуации, заявил в интервью Sky News британский военный аналитик Шон Белл.“Украина получает сейчас колоссальную поддержку Запада: оружие, обучение, деньги. Невозможно представить лучших условий для контрнаступления. Однако если при всей этой поддержке у Украины не получится достичь успехов к концу лета, то велика вероятность, что вера Запада в Украину значительно пошатнется. Это поставит страну в сложную ситуацию”, – прокомментировал Белл возможное развитие событий.Он также отметил, что будущее Украины зависит в том числе от президентских выборов в США. Если придет к власти Дональд Трамп, поддержка Киева может существенно сократиться. По словам военного эксперта, сегодня помощь Америки в десять раз выше, чем помощь других стран.“Эта помощь (помощь США, – Прим. ред.) критически важна для Украины”, – подчеркнул Белл.Аналитик также признал, что Зеленский в таком случае не сможет заполучить обратно потерянные территории.Контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886742335.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230727/ukraina-1886582122.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"До конца лета". В Британии выставили ультиматум Украине

Эксперт Белл: провал ВСУ поставит Украину в трудную ситуацию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. При отсутствии успеха в контрнаступлении ВСУ у Запада пропадет желание помогать Украине, а президент Владимир Зеленский окажется в крайне сложной ситуации, заявил в интервью Sky News британский военный аналитик Шон Белл.
“Украина получает сейчас колоссальную поддержку Запада: оружие, обучение, деньги. Невозможно представить лучших условий для контрнаступления. Однако если при всей этой поддержке у Украины не получится достичь успехов к концу лета, то велика вероятность, что вера Запада в Украину значительно пошатнется. Это поставит страну в сложную ситуацию”, – прокомментировал Белл возможное развитие событий.
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Он также отметил, что будущее Украины зависит в том числе от президентских выборов в США. Если придет к власти Дональд Трамп, поддержка Киева может существенно сократиться. По словам военного эксперта, сегодня помощь Америки в десять раз выше, чем помощь других стран.
“Эта помощь (помощь США, – Прим. ред.) критически важна для Украины”, – подчеркнул Белл.
Аналитик также признал, что Зеленский в таком случае не сможет заполучить обратно потерянные территории.
Контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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