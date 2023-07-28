"До конца лета". В Британии выставили ультиматум Украине
Эксперт Белл: провал ВСУ поставит Украину в трудную ситуацию
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. При отсутствии успеха в контрнаступлении ВСУ у Запада пропадет желание помогать Украине, а президент Владимир Зеленский окажется в крайне сложной ситуации, заявил в интервью Sky News британский военный аналитик Шон Белл.
“Украина получает сейчас колоссальную поддержку Запада: оружие, обучение, деньги. Невозможно представить лучших условий для контрнаступления. Однако если при всей этой поддержке у Украины не получится достичь успехов к концу лета, то велика вероятность, что вера Запада в Украину значительно пошатнется. Это поставит страну в сложную ситуацию”, – прокомментировал Белл возможное развитие событий.
Он также отметил, что будущее Украины зависит в том числе от президентских выборов в США. Если придет к власти Дональд Трамп, поддержка Киева может существенно сократиться. По словам военного эксперта, сегодня помощь Америки в десять раз выше, чем помощь других стран.
“Эта помощь (помощь США, – Прим. ред.) критически важна для Украины”, – подчеркнул Белл.
Аналитик также признал, что Зеленский в таком случае не сможет заполучить обратно потерянные территории.
Контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.