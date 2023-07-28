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Шойгу и Ким Чен Ын обсудили стратегическое оборонное сотрудничество
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили стратегическое оборонное сотрудничество - РИА Новости, 28.07.2023
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили стратегическое оборонное сотрудничество
Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне развитие тактико-стратегического сотрудничества двух стран в сфере обороны,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T07:01
2023-07-28T07:01
2023-07-28T07:01
россия
пхеньян
корейский полуостров
сергей шойгу
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне развитие тактико-стратегического сотрудничества двух стран в сфере обороны, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын озвучил оценку и принципиальную позицию нашей партии и правительства по резко изменяющейся обстановке обеспечения международной безопасности и военно-политической ситуации на Корейском полуострове, обменялся многими мнениями с Сергеем Шойгу. В беседе глубоко обсужден ряд вопросов, встающих в дальнейшем развитии тактико-стратегического содействия и сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230728/kndr-1886758078.html
россия
пхеньян
корейский полуостров
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россия, пхеньян, корейский полуостров, сергей шойгу, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Корейский полуостров, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея)
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили стратегическое оборонное сотрудничество
ЦТАК: Шойгу и Ким Чен Ын обсудили стратегическое оборонное сотрудничество