https://ria.ru/20230728/kndr-1886758382.html

Шойгу и Ким Чен Ын обсудили стратегическое оборонное сотрудничество

Шойгу и Ким Чен Ын обсудили стратегическое оборонное сотрудничество - РИА Новости, 28.07.2023

Шойгу и Ким Чен Ын обсудили стратегическое оборонное сотрудничество

Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне развитие тактико-стратегического сотрудничества двух стран в сфере обороны,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T07:01

2023-07-28T07:01

2023-07-28T07:01

россия

пхеньян

корейский полуостров

сергей шойгу

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили в Пхеньяне развитие тактико-стратегического сотрудничества двух стран в сфере обороны, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын озвучил оценку и принципиальную позицию нашей партии и правительства по резко изменяющейся обстановке обеспечения международной безопасности и военно-политической ситуации на Корейском полуострове, обменялся многими мнениями с Сергеем Шойгу. В беседе глубоко обсужден ряд вопросов, встающих в дальнейшем развитии тактико-стратегического содействия и сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230728/kndr-1886758078.html

россия

пхеньян

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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россия, пхеньян, корейский полуостров, сергей шойгу, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)