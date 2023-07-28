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Российская делегация во главе с Шойгу покинула КНДР
Российская делегация во главе с Шойгу покинула КНДР - РИА Новости, 28.07.2023
Российская делегация во главе с Шойгу покинула КНДР
Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу вылетела из Пхеньяна, передает ЦТАК. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T06:59
2023-07-28T06:59
2023-07-28T09:19
россия
пхеньян
сергей шойгу
александр мацегора
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 28 июл — РИА Новости. Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу вылетела из Пхеньяна, передает ЦТАК. Как сообщает агентство, делегацию проводили министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Главного Политуправления Корейской народной армии (КНА) Чон Гён Тхэк, начальник Генштаба КНА Пак Су Ир и другие командиры, а также заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства. "На флагштоках Пхеньянского международного аэропорта развевались флаги КНДР и Российской Федерации, а на стоянке перед аэровокзалом выстроился почетный караул КНА… Состоялась церемония проводов военной делегации России. Был исполнен гимн России и гимн КНДР", — говорится в сообщении.При сопровождении Кан Сун Нама Шойгу обошел почетный караул КНА. Затем самолет с "миссией дружбы" России, которая внесла "значимый вклад в дальнейшее укрепление и развитие традиционных дружественных корейско-российских отношений", вылетел из Пхеньяна.
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россия, пхеньян, сергей шойгу, александр мацегора, кндр (северная корея), в мире
Россия, Пхеньян, Сергей Шойгу, Александр Мацегора, КНДР (Северная Корея), В мире
Российская делегация во главе с Шойгу покинула КНДР
ЦТАК: российская делегация во главе с Шойгу покинула КНДР