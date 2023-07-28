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Шойгу на праздничном приеме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
Шойгу на праздничном приеме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина - РИА Новости, 28.07.2023
Шойгу на праздничном приеме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
Министр обороны России Сергей Шойгу на праздничном приеме передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну подарок от президента РФ Владимира Путина, сообщает... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T06:57
2023-07-28T06:57
2023-07-28T06:59
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на праздничном приеме передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну подарок от президента РФ Владимира Путина, сообщает радиостанция "Голос Кореи". В четверг в Пхеньяне отмечали 70-ю годовщину подписания перемирия в Корейской войне 1950-53 годов, отмечаемого в КНДР как День Победы в Великой Отечественной освободительной войне. По случаю Дня победы КНДР посетили делегации из РФ и КНР, их возглавляют министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Китая Ли Хунчжун. Как сообщается, Ким Чен Ын устроил в честь военной делегации РФ праздничный прием, до начала которого Шойгу передал лидеру КНДР подарок от президента России. Ким Чен Ын выразил благодарность за подарок. Российский министр обороны выступил с речью, в которой подчеркнул, что РФ готова постоянно развивать многогранное сотрудничество с КНДР. Мероприятие было завершено концертом в честь военной делегации РФ.
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россия, китай, пхеньян, ким чен ын, сергей шойгу, владимир путин, кндр (северная корея), в мире
Россия, Китай, Пхеньян, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), В мире
Шойгу на праздничном приеме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
"Голос Кореи": Шойгу на праздничном приеме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на праздничном приеме передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну подарок от президента РФ Владимира Путина, сообщает радиостанция "Голос Кореи".
В четверг в Пхеньяне
отмечали 70-ю годовщину подписания перемирия в Корейской войне 1950-53 годов, отмечаемого в КНДР как День Победы в Великой Отечественной освободительной войне. По случаю Дня победы КНДР посетили делегации из РФ и КНР
, их возглавляют министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП
Китая Ли Хунчжун.
Как сообщается, Ким Чен Ын устроил в честь военной делегации РФ праздничный прием, до начала которого Шойгу передал лидеру КНДР подарок от президента России. Ким Чен Ын выразил благодарность за подарок.
Российский министр обороны выступил с речью, в которой подчеркнул, что РФ готова постоянно развивать многогранное сотрудничество с КНДР.
Мероприятие было завершено концертом в честь военной делегации РФ.
Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели праздничный парад в КНДР на одной трибуне