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Шойгу на праздничном приеме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина - РИА Новости, 28.07.2023
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06:57 28.07.2023 (обновлено: 06:59 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/kndr-1886758078.html
Шойгу на праздничном приеме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
Шойгу на праздничном приеме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина - РИА Новости, 28.07.2023
Шойгу на праздничном приеме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
Министр обороны России Сергей Шойгу на праздничном приеме передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну подарок от президента РФ Владимира Путина, сообщает... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T06:57
2023-07-28T06:59
россия
китай
пхеньян
ким чен ын
сергей шойгу
владимир путин
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на праздничном приеме передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну подарок от президента РФ Владимира Путина, сообщает радиостанция "Голос Кореи". В четверг в Пхеньяне отмечали 70-ю годовщину подписания перемирия в Корейской войне 1950-53 годов, отмечаемого в КНДР как День Победы в Великой Отечественной освободительной войне. По случаю Дня победы КНДР посетили делегации из РФ и КНР, их возглавляют министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Китая Ли Хунчжун. Как сообщается, Ким Чен Ын устроил в честь военной делегации РФ праздничный прием, до начала которого Шойгу передал лидеру КНДР подарок от президента России. Ким Чен Ын выразил благодарность за подарок. Российский министр обороны выступил с речью, в которой подчеркнул, что РФ готова постоянно развивать многогранное сотрудничество с КНДР. Мероприятие было завершено концертом в честь военной делегации РФ.
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китай
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россия, китай, пхеньян, ким чен ын, сергей шойгу, владимир путин, кндр (северная корея), в мире
Россия, Китай, Пхеньян, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), В мире
Шойгу на праздничном приеме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

"Голос Кореи": Шойгу на праздничном приеме передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

© Фото : KCNAМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : KCNA
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на праздничном приеме передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну подарок от президента РФ Владимира Путина, сообщает радиостанция "Голос Кореи".
В четверг в Пхеньяне отмечали 70-ю годовщину подписания перемирия в Корейской войне 1950-53 годов, отмечаемого в КНДР как День Победы в Великой Отечественной освободительной войне. По случаю Дня победы КНДР посетили делегации из РФ и КНР, их возглавляют министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Китая Ли Хунчжун.
Как сообщается, Ким Чен Ын устроил в честь военной делегации РФ праздничный прием, до начала которого Шойгу передал лидеру КНДР подарок от президента России. Ким Чен Ын выразил благодарность за подарок.
Российский министр обороны выступил с речью, в которой подчеркнул, что РФ готова постоянно развивать многогранное сотрудничество с КНДР.
Мероприятие было завершено концертом в честь военной делегации РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели праздничный парад в КНДР на одной трибуне
06:28
 
РоссияКитайПхеньянКим Чен ЫнСергей ШойгуВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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