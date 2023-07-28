https://ria.ru/20230728/kndr-1886757167.html

Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели праздничный парад в КНДР на одной трибуне

Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели праздничный парад в КНДР на одной трибуне - РИА Новости, 28.07.2023

Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели праздничный парад в КНДР на одной трибуне

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посмотрел в КНДР праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны на одной трибуне с лидером страны Ким Чен... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T06:28

2023-07-28T06:28

2023-07-28T09:28

ким чен ын

кндр (северная корея)

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китай

пхеньян

всекитайское собрание народных представителей

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СЕУЛ, 28 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посмотрел в КНДР праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны на одной трибуне с лидером страны Ким Чен Ыном, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг вечером посмотрел военный парад вместе с делегациями из России и Китая, которые возглавляют министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Китая Ли Хунчжун.Как следует из фотографий, опубликованных ЦТАК, Шойгу смотрел парад с одной трибуны с Ким Чен Ыном, его место было по правую руку от лидера КНДР. С другой стороны расположился глава китайской делегации.Церемония началась с показательного полета новых беспилотников КНДР над площадью, после чего на плац вышли ветераны, которым дети дарили цветы. Сводный военный оркестр своим выступлением знаменовал начало парада. После выступления почетного караула Корейской народной армии Ким Чен Ын принял от его начальника рапорт и обошел строй почетного караула, поднялся на трибуну."На трибуну были приглашены члены военной делегации РФ, члены партийной и правительственной делегации КНР, находящиеся с визитом в нашей стране для поздравления с 70-летием Победы в великой Отечественной освободительной войне, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжун, а также дипломатические представители РФ и КНР в нашей стране", - говорится в сообщении ЦТАК.Места для приглашенных также заняли ветераны войны, заслуженные работники военных лет, активисты, отличившиеся в военной или рабочей отрасли кадры, потомки "павших патриотов" и другие.Прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага КНДР, был произведен салют 21 артиллерийским залпом. После этого выступил с речью министр обороны КНДР Кан Сун Нам.В ходе основной части парада по площади прошагали многочисленные колонны различных боевых частей армии КНДР, первыми маршировали военные, символизирующие исторические героические армейские соединения, героев-железнодорожников, партизан.За ними проехали механизированные колонны и колонны зенитной техники времен войны, включая танк № 312, зенитные полки, колонна кавалерии, колонны отдела охраны ЦК партии, управления комендантской службы Госсовета, управления охранной службы и командования войсками охраны. Промаршировали колонны фронтовых корпусов "с саблями" и знаменами, колонны ВМС и ВВС, "горных частей" и десантников. Последними на площадь вышли колонны бронетанковой дивизии и дивизии моторизованной пехоты, воспитанников училищ и даже Рабоче-крестьянского Красного Ополчения, колонны министерства государственной безопасности и министерства общественной безопасности.Над небом Пхеньяна прошел парадный полет ВВС КНА, пролетели эскадрильи самолетов с изображением пятиконечной звезды и цифры "70".После этого настала очередь механизированных частей, по площади прошли колонны основных танков, тактических ракет и крылатых ракет большой дальности, находящихся "в полной готовности к запуску". Стратегические вооружения были представлены второй краснознаменной ротой Главного ракетного управления вместе с последней твердотопливной МБР "Хвасон-18". ЦТАК назвал ее "самым мощным ведущим основным средством стратегических вооруженных сил КНДР". Проехала по площади и колонна предыдущей модели МБР на жидком топливе "Хвасон-17" на мобильных установках. Завершился парад праздничным салютом.

https://ria.ru/20230728/kndr-1886760717.html

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