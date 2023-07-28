https://ria.ru/20230728/kndr-1886752450.html

Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР

Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР - РИА Новости, 28.07.2023

Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел военный парад вместе с делегацией из России, которую возглавляет министр обороны Сергей Шойгу, передает Рёнхап. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T04:49

2023-07-28T04:49

2023-07-28T05:31

россия

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

сергей шойгу

китай

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СЕУЛ, 28 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел военный парад вместе с делегацией из России, которую возглавляет министр обороны Сергей Шойгу, передает Рёнхап.Ранее агентство сообщало, что Северная Корея в четверг с 20.00 начала предшествующую параду церемонию, а после провела сам военный парад в честь 70-й годовщины подписания перемирия в Корейской войне 1950-53 годов, отмечаемого в КНДР как День Победы в Великой Отечественной освободительной войне.Как сообщает агентство, делегации России и Китая наряду с Ким Чен Ыном посмотрели парад, где северокорейские военные продемонстрировали МБР "Хвасон-17" и "Хвасон-18", а также показали беспилотники в полете.В преддверии парада южнокорейские СМИ публиковали анализ коммерческих спутниковых снимков, указывавших на мобилизацию войск и техники для репетиций и подготовки к параду. Сообщалось об участии в нем межконтинентальных баллистических ракет, а также об авиашоу с участием боевых самолетов.По информации агентства Рёнхап, с прихода к власти Ким Чен Ына в конце 2011 года, в КНДР состоялись 14 военных парадов, последний — в феврале этого года по случаю 75-й годовщины основания вооруженных сил страны, на нем была впервые продемонстрировали твердотопливную МБР "Хвасон-18".Российская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Как подчеркнули в Минобороны, визит поспособствует укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.Рабочая поездка продлится по 27 июля.

https://ria.ru/20230727/delegatsiya-1886626194.html

https://ria.ru/20230727/kndr-1886564979.html

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россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), сергей шойгу, китай