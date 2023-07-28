https://ria.ru/20230728/kamaz-1886862708.html

Ангола выразила желание закупить у России грузовики "КамАЗ"

Ангола выразила желание закупить у России грузовики "КамАЗ" - РИА Новости, 28.07.2023

Ангола выразила желание закупить у России грузовики "КамАЗ"

Ангола в долгосрочной перспективе хотела бы запустить у себя производство грузовиков КАМАЗ, заявил РИА Новости министр экономики и планирования республики Марио РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:32

2023-07-28T14:32

2023-07-28T14:36

россия

ангола

камаз (завод)

форум "россия — африка"

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Ангола в долгосрочной перспективе хотела бы запустить у себя производство грузовиков КАМАЗ, заявил РИА Новости министр экономики и планирования республики Марио Аугусто Гаэтано Жао."Грузовики КАМАЗ достаточно известны в Анголе, имеют хорошую историю и пользуются популярностью не только в вооруженных силах, но используются и в гражданских целях, они имели особое значение в 80-х, 90-х и нулевых годах. В краткосрочной перспективе мы рассматриваем импорт грузовиков, но в средней и долгосрочной перспективе мы хотели бы создать сферу бизнеса, которая позволила бы собирать и создавать эти грузовики в нашей стране", - сказал Жао на полях форума "Россия - Африка".Он подчеркнул, что Луанда хотела бы закупить "максимально возможное количество" машин, поскольку в стране идет "зеленая революция" и грузовики были бы отличным способом преодоления сложных логистических проблем, что существуют в стране.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/lada-1886832876.html

россия

ангола

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, ангола, камаз (завод), форум "россия — африка", экономика