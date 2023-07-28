https://ria.ru/20230728/kamaz-1886862708.html
Ангола выразила желание закупить у России грузовики "КамАЗ"
Ангола выразила желание закупить у России грузовики "КамАЗ" - РИА Новости, 28.07.2023
Ангола выразила желание закупить у России грузовики "КамАЗ"
Ангола в долгосрочной перспективе хотела бы запустить у себя производство грузовиков КАМАЗ, заявил РИА Новости министр экономики и планирования республики Марио РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:32
2023-07-28T14:32
2023-07-28T14:36
россия
ангола
камаз (завод)
форум "россия — африка"
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834557127_114:441:2971:2048_1920x0_80_0_0_8d656e18d7f2085ee709e5e4c83f0720.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Ангола в долгосрочной перспективе хотела бы запустить у себя производство грузовиков КАМАЗ, заявил РИА Новости министр экономики и планирования республики Марио Аугусто Гаэтано Жао."Грузовики КАМАЗ достаточно известны в Анголе, имеют хорошую историю и пользуются популярностью не только в вооруженных силах, но используются и в гражданских целях, они имели особое значение в 80-х, 90-х и нулевых годах. В краткосрочной перспективе мы рассматриваем импорт грузовиков, но в средней и долгосрочной перспективе мы хотели бы создать сферу бизнеса, которая позволила бы собирать и создавать эти грузовики в нашей стране", - сказал Жао на полях форума "Россия - Африка".Он подчеркнул, что Луанда хотела бы закупить "максимально возможное количество" машин, поскольку в стране идет "зеленая революция" и грузовики были бы отличным способом преодоления сложных логистических проблем, что существуют в стране.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/lada-1886832876.html
россия
ангола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834557127_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_bbd8b06d53ec62baae2f490988d46a0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ангола, камаз (завод), форум "россия — африка", экономика
Россия, Ангола, КамАЗ (завод), Форум "Россия — Африка", Экономика
Ангола выразила желание закупить у России грузовики "КамАЗ"
Минэкономики Анголы заявило о желании начать собирать в стране грузовики "КамАЗ"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Ангола в долгосрочной перспективе хотела бы запустить у себя производство грузовиков КАМАЗ, заявил РИА Новости министр экономики и планирования республики Марио Аугусто Гаэтано Жао.
"Грузовики КАМАЗ достаточно известны в Анголе, имеют хорошую историю и пользуются популярностью не только в вооруженных силах, но используются и в гражданских целях, они имели особое значение в 80-х, 90-х и нулевых годах. В краткосрочной перспективе мы рассматриваем импорт грузовиков, но в средней и долгосрочной перспективе мы хотели бы создать сферу бизнеса, которая позволила бы собирать и создавать эти грузовики в нашей стране", - сказал Жао на полях форума "Россия - Африка".
Он подчеркнул, что Луанда
хотела бы закупить "максимально возможное количество" машин, поскольку в стране идет "зеленая революция" и грузовики были бы отличным способом преодоления сложных логистических проблем, что существуют в стране.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность организации производства Lada в Алжире