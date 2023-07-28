https://ria.ru/20230728/kaliningrad-1886776243.html
Тайны Кёнигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века
Тайны Кёнигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века - РИА Новости, 28.07.2023
Тайны Кёнигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века
Какие масонские ложи возникли в Кёнигсберге и какую роль в этом сыграла российская аристократия? Почему полководца Александра Суворова причисляют к масонам, и что против них имели нацисты? Где ищут масонские артефакты и что нашли во время археологических раскопок 2008 года? Зачем возродили ложу "Трех корон"? Продолжаем изучать легенды Калининграда.
2023-07-28T12:00
2023-07-28T12:00
2023-07-28T12:00
какая-то мистика
кенигсберг
калининград
легенды
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Тайны Кёнигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века
Какие масонские ложи возникли в Кёнигсберге и какую роль в этом сыграла российская аристократия? Почему полководца Александра Суворова причисляют к масонам, и что против них имели нацисты? Где ищут масонские артефакты и что нашли во время археологических раскопок 2008 года? Кто и зачем возродил ложу "Трех корон"? Продолжаем изучать легенды Калининграда.
audio/mpeg
Тайны Кёнигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века
Какие масонские ложи возникли в Кёнигсберге и какую роль в этом сыграла российская аристократия? Почему полководца Александра Суворова причисляют к масонам, и что против них имели нацисты? Где ищут масонские артефакты и что нашли во время археологических раскопок 2008 года? Кто и зачем возродил ложу "Трех корон"? Продолжаем изучать легенды Калининграда.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировала гид по Калининграду Марина Железова.Об оккультных опытах лаборатории "Кёнигсберг-13" слушайте по ссылке.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Андрей Темнов
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кенигсберг, калининград, легенды, аудио
Какая-то мистика, Кенигсберг, Калининград, легенды
Тайны Кёнигсберга. Зачем в Калининграде возродили масонскую ложу 18 века
Какие масонские ложи возникли в Кёнигсберге и какую роль в этом сыграла российская аристократия? Почему полководца Александра Суворова причисляют к масонам, и что против них имели нацисты? Где ищут масонские артефакты и что нашли во время археологических раскопок 2008 года? Зачем возродили ложу "Трех корон"? Продолжаем изучать легенды Калининграда.