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Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13" - РИА Новости, 23.06.2023
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12:00 23.06.2023 (обновлено: 12:01 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/okkultizm-1879930402.html
Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"
Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13" - РИА Новости, 23.06.2023
Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"
Изучаем легенды Калининграда XX века. Зачем в городе изучали сквозняки, где находилась оккультная лаборатория нацистов и как "колдуны" Рейха пытались воздействовать на Сталина, Рузвельта и Черчилля? Какое предсказание сделал провидец Ганс Шурр и за что его казнили? Почему для чернокнижников число "13" – священное и как оно связано с Кёнигсбергом?
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какая-то мистика
калининград
кенигсберг
казнь
иосиф сталин (джугашвили)
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франклин рузвельт
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Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"
Изучаем легенды Калининграда XX века – зачем в городе изучали сквозняки, где располагалась оккультная лаборатория нацистов и как "колдуны" Третьего рейха пытались воздействовать на Сталина, Рузвельта и Черчилля? Какое предсказание сделал провидец Ганс Шурр и за что его казнили? Почему для чернокнижников число "13" – священное и как оно связано с Кёнигсбергом?
audio/mpeg
Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"
Изучаем легенды Калининграда XX века – зачем в городе изучали сквозняки, где располагалась оккультная лаборатория нацистов и как "колдуны" Третьего рейха пытались воздействовать на Сталина, Рузвельта и Черчилля? Какое предсказание сделал провидец Ганс Шурр и за что его казнили? Почему для чернокнижников число "13" – священное и как оно связано с Кёнигсбергом?
audio/mpeg
О тайных лабораториях и немецких чернокнижниках нам рассказала гид-экскурсовод по Калининграду Марина Железова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Castbox,Soundstream,VK Музыка.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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калининград, аудио, кенигсберг, казнь, иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль, франклин рузвельт
Какая-то мистика, Калининград, Кенигсберг, Казнь, Иосиф Сталин (Джугашвили), Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт
Какая-то мистика

Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"

Какая-то мистика
Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Изучаем легенды Калининграда XX века. Зачем в городе изучали сквозняки, где находилась оккультная лаборатория нацистов и как "колдуны" Рейха пытались воздействовать на Сталина, Рузвельта и Черчилля? Какое предсказание сделал провидец Ганс Шурр и за что его казнили? Почему для чернокнижников число "13" – священное и как оно связано с Кёнигсбергом?
О тайных лабораториях и немецких чернокнижниках нам рассказала гид-экскурсовод по Калининграду Марина Железова.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:
Apple Podcasts,
Google Podcasts,
Яндекс.Музыка,
Castbox,
Soundstream,
VK Музыка.
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Анна Глушенкова
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Какая-то мистикаКалининградКенигсбергКазньИосиф Сталин (Джугашвили)Уинстон ЧерчилльФранклин Рузвельт
 
 
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