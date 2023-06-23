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Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"

Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13" - РИА Новости, 23.06.2023

Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"

Изучаем легенды Калининграда XX века. Зачем в городе изучали сквозняки, где находилась оккультная лаборатория нацистов и как "колдуны" Рейха пытались воздействовать на Сталина, Рузвельта и Черчилля? Какое предсказание сделал провидец Ганс Шурр и за что его казнили? Почему для чернокнижников число "13" – священное и как оно связано с Кёнигсбергом?

2023-06-23T12:00

2023-06-23T12:00

2023-06-23T12:01

какая-то мистика

калининград

кенигсберг

казнь

иосиф сталин (джугашвили)

уинстон черчилль

франклин рузвельт

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Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13" Изучаем легенды Калининграда XX века – зачем в городе изучали сквозняки, где располагалась оккультная лаборатория нацистов и как "колдуны" Третьего рейха пытались воздействовать на Сталина, Рузвельта и Черчилля? Какое предсказание сделал провидец Ганс Шурр и за что его казнили? Почему для чернокнижников число "13" – священное и как оно связано с Кёнигсбергом? audio/mpeg

Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13" Изучаем легенды Калининграда XX века – зачем в городе изучали сквозняки, где располагалась оккультная лаборатория нацистов и как "колдуны" Третьего рейха пытались воздействовать на Сталина, Рузвельта и Черчилля? Какое предсказание сделал провидец Ганс Шурр и за что его казнили? Почему для чернокнижников число "13" – священное и как оно связано с Кёнигсбергом? audio/mpeg

О тайных лабораториях и немецких чернокнижниках нам рассказала гид-экскурсовод по Калининграду Марина Железова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Castbox,Soundstream,VK Музыка.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

калининград

кенигсберг

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калининград, аудио, кенигсберг, казнь, иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль, франклин рузвельт