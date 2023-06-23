https://ria.ru/20230623/okkultizm-1879930402.html
Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"
Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13" - РИА Новости, 23.06.2023
Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"
Изучаем легенды Калининграда XX века. Зачем в городе изучали сквозняки, где находилась оккультная лаборатория нацистов и как "колдуны" Рейха пытались воздействовать на Сталина, Рузвельта и Черчилля? Какое предсказание сделал провидец Ганс Шурр и за что его казнили? Почему для чернокнижников число "13" – священное и как оно связано с Кёнигсбергом?
2023-06-23T12:00
2023-06-23T12:00
2023-06-23T12:01
какая-то мистика
калининград
кенигсберг
казнь
иосиф сталин (джугашвили)
уинстон черчилль
франклин рузвельт
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Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"
Изучаем легенды Калининграда XX века – зачем в городе изучали сквозняки, где располагалась оккультная лаборатория нацистов и как "колдуны" Третьего рейха пытались воздействовать на Сталина, Рузвельта и Черчилля? Какое предсказание сделал провидец Ганс Шурр и за что его казнили? Почему для чернокнижников число "13" – священное и как оно связано с Кёнигсбергом?
audio/mpeg
Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"
Изучаем легенды Калининграда XX века – зачем в городе изучали сквозняки, где располагалась оккультная лаборатория нацистов и как "колдуны" Третьего рейха пытались воздействовать на Сталина, Рузвельта и Черчилля? Какое предсказание сделал провидец Ганс Шурр и за что его казнили? Почему для чернокнижников число "13" – священное и как оно связано с Кёнигсбергом?
audio/mpeg
О тайных лабораториях и немецких чернокнижниках нам рассказала гид-экскурсовод по Калининграду Марина Железова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Castbox,Soundstream,VK Музыка.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калининград, аудио, кенигсберг, казнь, иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль, франклин рузвельт
Какая-то мистика, Калининград, Кенигсберг, Казнь, Иосиф Сталин (Джугашвили), Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт
Оккультные опыты и черные колдуны. Что скрывала лаборатория "Кёнигсберг-13"
Изучаем легенды Калининграда XX века. Зачем в городе изучали сквозняки, где находилась оккультная лаборатория нацистов и как "колдуны" Рейха пытались воздействовать на Сталина, Рузвельта и Черчилля? Какое предсказание сделал провидец Ганс Шурр и за что его казнили? Почему для чернокнижников число "13" – священное и как оно связано с Кёнигсбергом?