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Совфед одобрил закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью - РИА Новости, 28.07.2023
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16:35 28.07.2023
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Совфед одобрил закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью
Совфед одобрил закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью - РИА Новости, 28.07.2023
Совфед одобрил закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью
Сенаторы одобрили закон, по которому дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях со своими сверстниками. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:35
2023-07-28T16:35
общество
ирина рукавишникова
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, по которому дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях со своими сверстниками. "По закону дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях вместе со своими сверстниками. При этом детские оздоровительные организация должны устранить "барьеры" и стать доступными для детей с ОВЗ", - объяснила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Сенатор отметила, что регионы смогут устанавливать квоты, а затем их распределять между оздоровительными учреждениями, "учитывая их условия и приспособленность к приёму особенных детей". "Считаю, что летний отдых в компании сверстников пойдет на пользу здоровью и эмоциональному развитию ребенка с инвалидностью, а также повысит самостоятельность и коммуникабельность", - подчеркнула Рукавишникова.
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общество, ирина рукавишникова , совет федерации рф
Общество, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью

Совфед одобрил закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью в летних лагерях

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБассейн во детском центре
Бассейн во детском центре - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бассейн во детском центре. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, по которому дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях со своими сверстниками.
"По закону дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях вместе со своими сверстниками. При этом детские оздоровительные организация должны устранить "барьеры" и стать доступными для детей с ОВЗ", - объяснила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
Сенатор отметила, что регионы смогут устанавливать квоты, а затем их распределять между оздоровительными учреждениями, "учитывая их условия и приспособленность к приёму особенных детей".
"Считаю, что летний отдых в компании сверстников пойдет на пользу здоровью и эмоциональному развитию ребенка с инвалидностью, а также повысит самостоятельность и коммуникабельность", - подчеркнула Рукавишникова.
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ОбществоИрина РукавишниковаСовет Федерации РФ
 
 
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