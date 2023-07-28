https://ria.ru/20230728/invalidnost-1886898974.html

Совфед одобрил закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью

Совфед одобрил закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью - РИА Новости, 28.07.2023

Совфед одобрил закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью

Сенаторы одобрили закон, по которому дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях со своими сверстниками. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:35

2023-07-28T16:35

2023-07-28T16:35

общество

ирина рукавишникова

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, по которому дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях со своими сверстниками. "По закону дети-инвалиды смогут инклюзивно отдыхать в летних лагерях вместе со своими сверстниками. При этом детские оздоровительные организация должны устранить "барьеры" и стать доступными для детей с ОВЗ", - объяснила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Сенатор отметила, что регионы смогут устанавливать квоты, а затем их распределять между оздоровительными учреждениями, "учитывая их условия и приспособленность к приёму особенных детей". "Считаю, что летний отдых в компании сверстников пойдет на пользу здоровью и эмоциональному развитию ребенка с инвалидностью, а также повысит самостоятельность и коммуникабельность", - подчеркнула Рукавишникова.

https://ria.ru/20230712/lipetsk-1883791865.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ирина рукавишникова , совет федерации рф