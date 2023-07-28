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"Ростелеком": успешных кибератак на "Госуслуги" за полтора года не было - РИА Новости, 28.07.2023
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15:40 28.07.2023 (обновлено: 15:48 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/gosuslugi-1886878274.html
"Ростелеком": успешных кибератак на "Госуслуги" за полтора года не было
"Ростелеком": успешных кибератак на "Госуслуги" за полтора года не было - РИА Новости, 28.07.2023
"Ростелеком": успешных кибератак на "Госуслуги" за полтора года не было
Успешных кибератак на портал "Госуслуги" или остановки его работы за последние полтора года не было, заявил глава "РТК-Солар", вице-президент "Ростелекома" по... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:40
2023-07-28T15:48
технологии
санкт-петербург
ростелеком
форум "россия — африка"
кибербезопасность
кибератаки
госуслуги
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Успешных кибератак на портал "Госуслуги" или остановки его работы за последние полтора года не было, заявил глава "РТК-Солар", вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов. &quot;Конечно, &quot;Госуслуги&quot; являются колоссальным магнитом для хакеров. Это большой вызов. За эти полтора года ни одной успешной кибератаки и остановки наших государственных сервисов не было&quot;, - сказал Ляпунов в ходе выступления на втором саммите &quot;Россия - Африка&quot;.По его словам, опыт отражения самых передовых и мощных кибератак закладывается в технологиях по кибербезопасности, которые разрабатывает компания. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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технологии, санкт-петербург, ростелеком, форум "россия — африка", кибербезопасность, кибератаки, госуслуги
Технологии, Санкт-Петербург, Ростелеком, Форум "Россия — Африка", Кибербезопасность, Кибератаки, Госуслуги
"Ростелеком": успешных кибератак на "Госуслуги" за полтора года не было

Глава "Ростелекома" Ляпунов: успешных кибератак на "Госуслуги" за полтора года не было

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Успешных кибератак на портал "Госуслуги" или остановки его работы за последние полтора года не было, заявил глава "РТК-Солар", вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
«

"Конечно, "Госуслуги" являются колоссальным магнитом для хакеров. Это большой вызов. За эти полтора года ни одной успешной кибератаки и остановки наших государственных сервисов не было", - сказал Ляпунов в ходе выступления на втором саммите "Россия - Африка".

По его словам, опыт отражения самых передовых и мощных кибератак закладывается в технологиях по кибербезопасности, которые разрабатывает компания.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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