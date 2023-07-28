https://ria.ru/20230728/gosuslugi-1886878274.html

"Ростелеком": успешных кибератак на "Госуслуги" за полтора года не было

"Ростелеком": успешных кибератак на "Госуслуги" за полтора года не было - РИА Новости, 28.07.2023

"Ростелеком": успешных кибератак на "Госуслуги" за полтора года не было

Успешных кибератак на портал "Госуслуги" или остановки его работы за последние полтора года не было, заявил глава "РТК-Солар", вице-президент "Ростелекома" по... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:40

2023-07-28T15:40

2023-07-28T15:48

технологии

санкт-петербург

ростелеком

форум "россия — африка"

кибербезопасность

кибератаки

госуслуги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Успешных кибератак на портал "Госуслуги" или остановки его работы за последние полтора года не было, заявил глава "РТК-Солар", вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов. "Конечно, "Госуслуги" являются колоссальным магнитом для хакеров. Это большой вызов. За эти полтора года ни одной успешной кибератаки и остановки наших государственных сервисов не было", - сказал Ляпунов в ходе выступления на втором саммите "Россия - Африка".По его словам, опыт отражения самых передовых и мощных кибератак закладывается в технологиях по кибербезопасности, которые разрабатывает компания. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/kiberbezopasnost-1886859300.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, санкт-петербург, ростелеком, форум "россия — африка", кибербезопасность, кибератаки, госуслуги