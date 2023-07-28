https://ria.ru/20230728/gosduma-1886763015.html

КПРФ предложило сохранять рабочие места за участниками СВО по закону

КПРФ предложило сохранять рабочие места за участниками СВО по закону - РИА Новости, 28.07.2023

КПРФ предложило сохранять рабочие места за участниками СВО по закону

КПРФ предлагает сохранить рабочие места за участниками спецоперации, закрепив в федеральном законе норму, уже действующую по постановлению правительства,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:15

2023-07-28T08:15

2023-07-28T08:15

общество

россия

юрий афонин

кпрф

госдума рф

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. КПРФ предлагает сохранить рабочие места за участниками спецоперации, закрепив в федеральном законе норму, уже действующую по постановлению правительства, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Юрий Афонин. "Отправившись защищать Родину, и мобилизованные, и добровольцы-контрактники не должны после возвращения с фронта оказаться в положении безработных. Действие трудового договора предприятия с теми сотрудниками, которые участвуют в спецоперации, должно лишь приостанавливаться, а рабочее место за ними сохраняться. Сейчас именно такой порядок временно установлен постановлением правительства России для мобилизованных. Но, конечно, чтобы защитники страны чувствовали себя увереннее, этот порядок должен быть закреплен в федеральном законе", - сказал он. Как отметил Афонин, в нынешнем Трудовом кодексе нет понятия "мобилизованный". В новом Трудовом кодексе, который разрабатывает КПРФ, права "защитников страны будут максимально защищены". "Сегодня реальностью нашей жизни стала специальная военная операция. В связи с этим необходимы определенные изменения трудового законодательства", - добавил парламентарий. По словам депутата, созданная КПРФ рабочая группа продолжает разработку проекта нового Трудового кодекса. В эту группу включены ученые-правоведы, практикующие юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов, депутаты всех уровней. Закончить работу над кодексом планируется ближе к концу года.

https://ria.ru/20230719/vuzy-1885159665.html

https://ria.ru/20230705/putevki-1882323037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, юрий афонин, кпрф, госдума рф