https://ria.ru/20230728/gitis-1886940678.html

ГИТИС запустит образовательные проекты в Африке

ГИТИС запустит образовательные проекты в Африке - РИА Новости, 28.07.2023

ГИТИС запустит образовательные проекты в Африке

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что вуз начнет реализацию творческих образовательных проектов в Африке, сообщили в телеграм-канале ГИТИСа. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:21

2023-07-28T17:21

2023-07-28T17:21

африка

санкт-петербург

нигерия

григорий заславский

гитис

культура

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что вуз начнет реализацию творческих образовательных проектов в Африке, сообщили в телеграм-канале ГИТИСа. О новой инициативе Заславский объявил на сессии "Креативизация экономики: развитие культурных проектов и брендов" в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. "Первыми инициативами станут Школы ГИТИСа и постановки выпускников вуза в африканских театрах", - сказано в сообщении. "В ГИТИСе учатся студенты из Африки, но многое для меня становится открытием. Например, то, что в Нигерии на очень хорошем уровне развивается театр. Есть несколько сильных театральных школ. Мы с ними связались. И в сентябре мы надеемся принять одного из руководителей ведущей театральной академии Нигерии, а в октябре приедут представители другой известной театральной школы", - приводятся слова Заславского. Он отметил, что африканские страны часто становятся лидерами и инициаторами новых направлений в театре. Сегодняшняя мода на документальный, свидетельский театр пришла в Европу и в Россию именно из Африки, во многом благодаря ставшему легендарным спектаклю "Руанда. 1994", добавил он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/murashko-1886905019.html

https://ria.ru/20230728/postavka-1886885986.html

африка

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нигерия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

африка, санкт-петербург, нигерия, григорий заславский, гитис, культура, форум "россия — африка"