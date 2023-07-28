https://ria.ru/20230728/gitis-1886940678.html
ГИТИС запустит образовательные проекты в Африке
ГИТИС запустит образовательные проекты в Африке - РИА Новости, 28.07.2023
ГИТИС запустит образовательные проекты в Африке
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что вуз начнет реализацию творческих образовательных проектов в Африке, сообщили в телеграм-канале ГИТИСа. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:21
2023-07-28T17:21
2023-07-28T17:21
африка
санкт-петербург
нигерия
григорий заславский
гитис
культура
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что вуз начнет реализацию творческих образовательных проектов в Африке, сообщили в телеграм-канале ГИТИСа. О новой инициативе Заславский объявил на сессии "Креативизация экономики: развитие культурных проектов и брендов" в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. "Первыми инициативами станут Школы ГИТИСа и постановки выпускников вуза в африканских театрах", - сказано в сообщении. "В ГИТИСе учатся студенты из Африки, но многое для меня становится открытием. Например, то, что в Нигерии на очень хорошем уровне развивается театр. Есть несколько сильных театральных школ. Мы с ними связались. И в сентябре мы надеемся принять одного из руководителей ведущей театральной академии Нигерии, а в октябре приедут представители другой известной театральной школы", - приводятся слова Заславского. Он отметил, что африканские страны часто становятся лидерами и инициаторами новых направлений в театре. Сегодняшняя мода на документальный, свидетельский театр пришла в Европу и в Россию именно из Африки, во многом благодаря ставшему легендарным спектаклю "Руанда. 1994", добавил он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/murashko-1886905019.html
https://ria.ru/20230728/postavka-1886885986.html
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РИА Новости
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африка, санкт-петербург, нигерия, григорий заславский, гитис, культура, форум "россия — африка"
Африка, Санкт-Петербург, Нигерия, Григорий Заславский, ГИТИС, Культура, Форум "Россия — Африка"
ГИТИС запустит образовательные проекты в Африке
ГИТИС начнет реализацию творческих образовательных проектов в Африке