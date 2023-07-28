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“Станет только хуже”: в США вспомнили предупреждение генерала об Украине - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 28.07.2023 (обновлено: 15:42 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/general-1886867327.html
“Станет только хуже”: в США вспомнили предупреждение генерала об Украине
“Станет только хуже”: в США вспомнили предупреждение генерала об Украине - РИА Новости, 28.07.2023
“Станет только хуже”: в США вспомнили предупреждение генерала об Украине
Ввиду отсутствия успехов в украинском контрнаступлении в Америке все чаще вспоминают предупреждения председателя Объединенного комитета начальников штабов США... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:57
2023-07-28T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
россия
марк милли
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ввиду отсутствия успехов в украинском контрнаступлении в Америке все чаще вспоминают предупреждения председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о плачевной судьбе Киева, сообщило издание The Washington Post.“Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее”, – заявил он в ноябре прошлого года.Тогда же Милли отметил, что Россию будет крайне сложно победить на поле боя.Однако мирные инициативы генерала были сразу отвергнуты администрацией Байдена, посчитавшей подобные призывы неприемлемыми для Украины.Президент Владимир Путин на саммите Россия — Африка заявил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, однако США, НАТО и Украина постоянно отказываются от дискуссий.Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева в контрнаступлении на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери также подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
https://ria.ru/20230728/kontrnastuplenie-1886774686.html
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в мире, сша, киев, россия, марк милли, владимир путин, сергей шойгу, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Россия, Марк Милли, Владимир Путин, Сергей Шойгу, НАТО
“Станет только хуже”: в США вспомнили предупреждение генерала об Украине

WP напомнила о призыве генерала Милли к переговорам между Россией и Украиной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский танк Т-80
Российский танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский танк Т-80 . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ввиду отсутствия успехов в украинском контрнаступлении в Америке все чаще вспоминают предупреждения председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о плачевной судьбе Киева, сообщило издание The Washington Post.
“Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее”, – заявил он в ноябре прошлого года.
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Тогда же Милли отметил, что Россию будет крайне сложно победить на поле боя.
Однако мирные инициативы генерала были сразу отвергнуты администрацией Байдена, посчитавшей подобные призывы неприемлемыми для Украины.
Президент Владимир Путин на саммите Россия — Африка заявил, что все проблемы должны решаться в ходе переговоров, однако США, НАТО и Украина постоянно отказываются от дискуссий.
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева в контрнаступлении на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери также подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевРоссияМарк МиллиВладимир ПутинСергей ШойгуНАТО
 
 
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