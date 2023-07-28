https://ria.ru/20230728/finansirovanie-1886882504.html
Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев
Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев - РИА Новости, 28.07.2023
Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев
Банк БРИКС готов финансировать ряд атомных проектов госкорпорации "Росатом", в том числе по АЭС малой мощности, заявил журналистам генеральный директор атомной... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:00
2023-07-28T16:00
2023-07-28T16:01
экономика
санкт-петербург
алексей лихачев
брикс
банк брикс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Банк БРИКС готов финансировать ряд атомных проектов госкорпорации "Росатом", в том числе по АЭС малой мощности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Впервые мы провели масштабные переговоры с новым банком развития БРИКС, президентом банка Дилмой Роуссефф. Достигнуты договоренности о финансировании ряда проектов в странах БРИКС. Речь идет в первую очередь о медицинских центрах, о малых (атомных) мощностях, как в наземном, так и мобильном исполнении", - сказал Лихачев в кулуарах форума "Россия-Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/el-dabaa-1886873544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, алексей лихачев, брикс, банк брикс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка"
Экономика, Санкт-Петербург, Алексей Лихачев, БРИКС, Банк БРИКС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Форум "Россия — Африка"
Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев
Лихачев: банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", в том числе по малым АЭС