https://ria.ru/20230728/finansirovanie-1886882504.html

Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев

Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев - РИА Новости, 28.07.2023

Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев

Банк БРИКС готов финансировать ряд атомных проектов госкорпорации "Росатом", в том числе по АЭС малой мощности, заявил журналистам генеральный директор атомной... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:00

2023-07-28T16:00

2023-07-28T16:01

экономика

санкт-петербург

алексей лихачев

брикс

банк брикс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Банк БРИКС готов финансировать ряд атомных проектов госкорпорации "Росатом", в том числе по АЭС малой мощности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Впервые мы провели масштабные переговоры с новым банком развития БРИКС, президентом банка Дилмой Роуссефф. Достигнуты договоренности о финансировании ряда проектов в странах БРИКС. Речь идет в первую очередь о медицинских центрах, о малых (атомных) мощностях, как в наземном, так и мобильном исполнении", - сказал Лихачев в кулуарах форума "Россия-Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, санкт-петербург, алексей лихачев, брикс, банк брикс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка"