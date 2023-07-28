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Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев - РИА Новости, 28.07.2023
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16:00 28.07.2023 (обновлено: 16:01 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/finansirovanie-1886882504.html
Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев
Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев - РИА Новости, 28.07.2023
Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев
Банк БРИКС готов финансировать ряд атомных проектов госкорпорации "Росатом", в том числе по АЭС малой мощности, заявил журналистам генеральный директор атомной... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:00
2023-07-28T16:01
экономика
санкт-петербург
алексей лихачев
брикс
банк брикс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Банк БРИКС готов финансировать ряд атомных проектов госкорпорации "Росатом", в том числе по АЭС малой мощности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Впервые мы провели масштабные переговоры с новым банком развития БРИКС, президентом банка Дилмой Роуссефф. Достигнуты договоренности о финансировании ряда проектов в странах БРИКС. Речь идет в первую очередь о медицинских центрах, о малых (атомных) мощностях, как в наземном, так и мобильном исполнении", - сказал Лихачев в кулуарах форума "Россия-Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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экономика, санкт-петербург, алексей лихачев, брикс, банк брикс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка"
Экономика, Санкт-Петербург, Алексей Лихачев, БРИКС, Банк БРИКС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Форум "Россия — Африка"
Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев

Лихачев: банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", в том числе по малым АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на форуме "Россия - Африка"
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на форуме Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на форуме "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Банк БРИКС готов финансировать ряд атомных проектов госкорпорации "Росатом", в том числе по АЭС малой мощности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
«
"Впервые мы провели масштабные переговоры с новым банком развития БРИКС, президентом банка Дилмой Роуссефф. Достигнуты договоренности о финансировании ряда проектов в странах БРИКС. Речь идет в первую очередь о медицинских центрах, о малых (атомных) мощностях, как в наземном, так и мобильном исполнении", - сказал Лихачев в кулуарах форума "Россия-Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Алексей Лихачев на II Cаммите и форуме Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Вчера, 15:22
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургАлексей ЛихачевБРИКСБанк БРИКСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Форум "Россия — Африка"
 
 
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