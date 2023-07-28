https://ria.ru/20230728/eksport-1886854583.html
Губернатор: экспорт сельхозпродукции в Африку из Ростовской области растет
Губернатор: экспорт сельхозпродукции в Африку из Ростовской области растет - РИА Новости, 28.07.2023
Губернатор: экспорт сельхозпродукции в Африку из Ростовской области растет
Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области в страны Африки растет, сообщил в кулуарах саммита "Россия - Африка" губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:01
2023-07-28T14:01
2023-07-28T14:07
ростовская область
африка
ростовская область
санкт-петербург
василий голубев
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886853824_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_3422932d22fdaf0e8ed61d599a2813ed.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области в страны Африки растет, сообщил в кулуарах саммита "Россия - Африка" губернатор Василий Голубев. "Ростовская область имеет серьезный интерес к африканскому континенту, потому что она одна из основных экспортеров, если взять российские регионы… Экспорт сельхозпродукции в 2022 году составил 23,4%, динамика показывает рост экспорта в первом полугодии в 9 раз", - сказал журналистам Голубев. Губернатор отметил, что доля Ростовской области во внешнеторговом обороте страны с Африкой составляет 14%. "Это заметная часть - 2,58 миллиарда долларов в 2022 году", - добавил он. Голубев сообщил, что африканские партнеры заинтересованы в совместном производстве сельскохозяйственной техники, сотрудничестве в сфере энергетики, в том числе и альтернативных источников энергии, поставок сельхозпродукции и перерабатывающей промышленности. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230725/strada-1886136280.html
африка
ростовская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886853824_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d35358c750c4107b343bf18bc646a98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, ростовская область, санкт-петербург, василий голубев, форум "россия — африка"
Ростовская область , Африка, Ростовская область, Санкт-Петербург, Василий Голубев, Форум "Россия — Африка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области в страны Африки растет, сообщил в кулуарах саммита "Россия - Африка" губернатор Василий Голубев.
"Ростовская область имеет серьезный интерес к африканскому континенту, потому что она одна из основных экспортеров, если взять российские регионы… Экспорт сельхозпродукции в 2022 году составил 23,4%, динамика показывает рост экспорта в первом полугодии в 9 раз", - сказал журналистам Голубев.
Губернатор отметил, что доля Ростовской области во внешнеторговом обороте страны с Африкой составляет 14%.
"Это заметная часть - 2,58 миллиарда долларов в 2022 году", - добавил он.
Голубев сообщил, что африканские партнеры заинтересованы в совместном производстве сельскохозяйственной техники, сотрудничестве в сфере энергетики, в том числе и альтернативных источников энергии, поставок сельхозпродукции и перерабатывающей промышленности.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Уборочная страда в Ростовской области почти подошла к "экватору"