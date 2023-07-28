Рейтинг@Mail.ru
Губернатор: экспорт сельхозпродукции в Африку из Ростовской области растет - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
14:01 28.07.2023 (обновлено: 14:07 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/eksport-1886854583.html
Губернатор: экспорт сельхозпродукции в Африку из Ростовской области растет
Губернатор: экспорт сельхозпродукции в Африку из Ростовской области растет - РИА Новости, 28.07.2023
Губернатор: экспорт сельхозпродукции в Африку из Ростовской области растет
Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области в страны Африки растет, сообщил в кулуарах саммита "Россия - Африка" губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:01
2023-07-28T14:07
ростовская область
африка
ростовская область
санкт-петербург
василий голубев
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886853824_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_3422932d22fdaf0e8ed61d599a2813ed.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области в страны Африки растет, сообщил в кулуарах саммита "Россия - Африка" губернатор Василий Голубев. "Ростовская область имеет серьезный интерес к африканскому континенту, потому что она одна из основных экспортеров, если взять российские регионы… Экспорт сельхозпродукции в 2022 году составил 23,4%, динамика показывает рост экспорта в первом полугодии в 9 раз", - сказал журналистам Голубев. Губернатор отметил, что доля Ростовской области во внешнеторговом обороте страны с Африкой составляет 14%. "Это заметная часть - 2,58 миллиарда долларов в 2022 году", - добавил он. Голубев сообщил, что африканские партнеры заинтересованы в совместном производстве сельскохозяйственной техники, сотрудничестве в сфере энергетики, в том числе и альтернативных источников энергии, поставок сельхозпродукции и перерабатывающей промышленности. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230725/strada-1886136280.html
африка
ростовская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886853824_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d35358c750c4107b343bf18bc646a98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, ростовская область, санкт-петербург, василий голубев, форум "россия — африка"
Ростовская область , Африка, Ростовская область, Санкт-Петербург, Василий Голубев, Форум "Россия — Африка"

Губернатор: экспорт сельхозпродукции в Африку из Ростовской области растет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев на II Cаммите и форуме "Россия - Африка"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на II Cаммите и форуме Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области в страны Африки растет, сообщил в кулуарах саммита "Россия - Африка" губернатор Василий Голубев.
"Ростовская область имеет серьезный интерес к африканскому континенту, потому что она одна из основных экспортеров, если взять российские регионы… Экспорт сельхозпродукции в 2022 году составил 23,4%, динамика показывает рост экспорта в первом полугодии в 9 раз", - сказал журналистам Голубев.
Губернатор отметил, что доля Ростовской области во внешнеторговом обороте страны с Африкой составляет 14%.
"Это заметная часть - 2,58 миллиарда долларов в 2022 году", - добавил он.
Голубев сообщил, что африканские партнеры заинтересованы в совместном производстве сельскохозяйственной техники, сотрудничестве в сфере энергетики, в том числе и альтернативных источников энергии, поставок сельхозпродукции и перерабатывающей промышленности.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Уборочная страда в Ростовской области почти подошла к "экватору"
25 июля, 12:28
 
Ростовская областьАфрикаРостовская областьСанкт-ПетербургВасилий ГолубевФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала