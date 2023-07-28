https://ria.ru/20230728/eksport-1886854583.html

Губернатор: экспорт сельхозпродукции в Африку из Ростовской области растет

Губернатор: экспорт сельхозпродукции в Африку из Ростовской области растет - РИА Новости, 28.07.2023

Губернатор: экспорт сельхозпродукции в Африку из Ростовской области растет

Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области в страны Африки растет, сообщил в кулуарах саммита "Россия - Африка" губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:01

2023-07-28T14:01

2023-07-28T14:07

ростовская область

африка

ростовская область

санкт-петербург

василий голубев

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886853824_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_3422932d22fdaf0e8ed61d599a2813ed.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области в страны Африки растет, сообщил в кулуарах саммита "Россия - Африка" губернатор Василий Голубев. "Ростовская область имеет серьезный интерес к африканскому континенту, потому что она одна из основных экспортеров, если взять российские регионы… Экспорт сельхозпродукции в 2022 году составил 23,4%, динамика показывает рост экспорта в первом полугодии в 9 раз", - сказал журналистам Голубев. Губернатор отметил, что доля Ростовской области во внешнеторговом обороте страны с Африкой составляет 14%. "Это заметная часть - 2,58 миллиарда долларов в 2022 году", - добавил он. Голубев сообщил, что африканские партнеры заинтересованы в совместном производстве сельскохозяйственной техники, сотрудничестве в сфере энергетики, в том числе и альтернативных источников энергии, поставок сельхозпродукции и перерабатывающей промышленности. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230725/strada-1886136280.html

африка

ростовская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

африка, ростовская область, санкт-петербург, василий голубев, форум "россия — африка"