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Посол России порекомендовал бизнесу присмотреться к туризму в Джибути

Посол России порекомендовал бизнесу присмотреться к туризму в Джибути - РИА Новости, 28.07.2023

Посол России порекомендовал бизнесу присмотреться к туризму в Джибути

Российскому бизнесу стоит обратить внимание на туристический потенциал Джибути, но развитие туризма осложняют неразвитая дорожная сеть и недостаточное... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T05:44

2023-07-28T05:44

2023-07-28T05:48

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туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Российскому бизнесу стоит обратить внимание на туристический потенциал Джибути, но развитие туризма осложняют неразвитая дорожная сеть и недостаточное количество отелей с высоким уровнем обслуживания, заявил РИА Новости российский посол в республике Михаил Голованов в рамках саммита "Россия - Африка". "Хочется обратить внимание российского бизнеса на туристический и рекреационный потенциал Джибути, где есть и белые песчаные пляжи, и соляные озера, и природные парки, и спящие вулканы, и места для дайвинга... Так что туристическая отрасль Джибути ждет своих инвесторов", - сказал Голованов. Он добавил, что развитие туризма осложняют неразвитая дорожная сеть и недостаточное количество гостиничных комплексов с высоким уровнем обслуживания. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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новости - туризм, джибути, россия, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"