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Посол России рассказал о перспективах инвестиций в экономику Джибути

Посол России рассказал о перспективах инвестиций в экономику Джибути - РИА Новости, 28.07.2023

Посол России рассказал о перспективах инвестиций в экономику Джибути

Привлечение российских инвестиций в энергетический сектор Джибути прорабатывается, у отечественных экономических операторов есть перспективы сотрудничества с... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T04:57

2023-07-28T04:57

2023-07-28T05:00

джибути

россия

санкт-петербург

в мире

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Привлечение российских инвестиций в энергетический сектор Джибути прорабатывается, у отечественных экономических операторов есть перспективы сотрудничества с республикой, заявил РИА Новости посол России в Джибути Михаил Голованов в рамках саммита "Россия–Африка". "Вопросы привлечения российских инвестиций в энергетический сектор пока что находятся на стадии проработки. Перспективы у отечественных экономоператоров, конечно, имеются, поскольку власти Джибути заинтересованы в привлечении российских инвестиций", - сказал Голованов. Он добавил, что развитие альтернативной энергетики является перспективной сферой экономики Джибути, в том числе проекты, связанные с СПГ. "Вместе с тем имеется ряд проблем: отсутствие координации действий, слабая развитость инфраструктуры, трудности с выходом на местный рынок для независимых производителей электроэнергии, однако власти планируют устранить эти препятствия", — отметил дипломат. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия–Африка" проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

джибути

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джибути, россия, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"