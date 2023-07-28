https://ria.ru/20230728/dtp-1886876618.html

В Волгограде пьяный священник устроил ДТП

В Волгограде пьяный священник устроил ДТП - РИА Новости, 28.07.2023

В Волгограде пьяный священник устроил ДТП

Священник устроил пьяное ДТП в Волгограде и ударил полицейского, сообщили РИА Новости в региональном МВД и местной епархии. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:33

2023-07-28T15:33

2023-07-28T16:30

происшествия

волгоград

дзержинский район

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg

ВОЛГОГРАД, 28 июл — РИА Новости. Священник устроил пьяное ДТП в Волгограде и ударил полицейского, сообщили РИА Новости в региональном МВД и местной епархии. Ранее в соцсетях появилось видео, как сотрудники правоохранительных органов задерживают пьяного мужчину, попавшего в аварию в Дзержинском районе города. Виновник ДТП называет себя священником и ругается матом на людей в форме. Как рассказали РИА Новости в главке МВД, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что за рулем Mitsubishi находится пьяный человек. Наряд ДПС потребовал от водителя остановиться. Когда полицейский подошел к автомобилисту, тот решил уехать и врезался в стоящую перед ним машину. При задержании 53-летний мужчина оказал сопротивление и даже ударил сотрудника ДПС. Полицейские выяснили, что ранее его лишали прав за нетрезвое вождение. "В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В следственные органы будут направлены собранные материалы по фактам оскорбления и применения насилия к представителю власти", — подчеркнули в ведомстве. В Волгоградской епархии сообщили, что на видео запечатлен иерей Сергий Акимочкин. Он — заштатный священник при храме Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. В епархии отметили, что в отношении мужчины готовится дисциплинарное разбирательство, его отстранили от служения.

https://ria.ru/20230727/dtp-1886619585.html

https://ria.ru/20230723/dtp-1885830758.html

волгоград

дзержинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, дзержинский район, авто