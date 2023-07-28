https://ria.ru/20230728/dtp-1886876618.html
В Волгограде пьяный священник устроил ДТП
В Волгограде пьяный священник устроил ДТП - РИА Новости, 28.07.2023
В Волгограде пьяный священник устроил ДТП
Священник устроил пьяное ДТП в Волгограде и ударил полицейского, сообщили РИА Новости в региональном МВД и местной епархии. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:33
2023-07-28T15:33
2023-07-28T16:30
происшествия
волгоград
дзержинский район
авто
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ВОЛГОГРАД, 28 июл — РИА Новости. Священник устроил пьяное ДТП в Волгограде и ударил полицейского, сообщили РИА Новости в региональном МВД и местной епархии. Ранее в соцсетях появилось видео, как сотрудники правоохранительных органов задерживают пьяного мужчину, попавшего в аварию в Дзержинском районе города. Виновник ДТП называет себя священником и ругается матом на людей в форме. Как рассказали РИА Новости в главке МВД, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что за рулем Mitsubishi находится пьяный человек. Наряд ДПС потребовал от водителя остановиться. Когда полицейский подошел к автомобилисту, тот решил уехать и врезался в стоящую перед ним машину. При задержании 53-летний мужчина оказал сопротивление и даже ударил сотрудника ДПС. Полицейские выяснили, что ранее его лишали прав за нетрезвое вождение. "В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В следственные органы будут направлены собранные материалы по фактам оскорбления и применения насилия к представителю власти", — подчеркнули в ведомстве. В Волгоградской епархии сообщили, что на видео запечатлен иерей Сергий Акимочкин. Он — заштатный священник при храме Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. В епархии отметили, что в отношении мужчины готовится дисциплинарное разбирательство, его отстранили от служения.
https://ria.ru/20230727/dtp-1886619585.html
https://ria.ru/20230723/dtp-1885830758.html
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происшествия, волгоград, дзержинский район, авто
Происшествия, Волгоград, Дзержинский район, Авто
В Волгограде пьяный священник устроил ДТП
В Волгограде пьяный священник устроил ДТП и ударил полицейского
ВОЛГОГРАД, 28 июл — РИА Новости. Священник устроил пьяное ДТП в Волгограде и ударил полицейского, сообщили РИА Новости в региональном МВД и местной епархии.
Ранее в соцсетях появилось видео, как сотрудники правоохранительных органов задерживают пьяного мужчину, попавшего в аварию в Дзержинском районе
города. Виновник ДТП называет себя священником и ругается матом на людей в форме.
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Как рассказали РИА Новости в главке МВД, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что за рулем Mitsubishi находится пьяный человек. Наряд ДПС потребовал от водителя остановиться. Когда полицейский подошел к автомобилисту, тот решил уехать и врезался в стоящую перед ним машину. При задержании 53-летний мужчина оказал сопротивление и даже ударил сотрудника ДПС.
Полицейские выяснили, что ранее его лишали прав за нетрезвое вождение.
"В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В следственные органы будут направлены собранные материалы по фактам оскорбления и применения насилия к представителю власти", — подчеркнули в ведомстве.
В Волгоградской епархии сообщили, что на видео запечатлен иерей Сергий Акимочкин. Он — заштатный священник при храме Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. В епархии отметили, что в отношении мужчины готовится дисциплинарное разбирательство, его отстранили от служения.
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