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Допсилы могут привлечь к обеспечению безопасности в Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023
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Ростовская область
 
16:16 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/dopsily-1886887272.html
Допсилы могут привлечь к обеспечению безопасности в Ростовской области
Допсилы могут привлечь к обеспечению безопасности в Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023
Допсилы могут привлечь к обеспечению безопасности в Ростовской области
Прорабатываются решения о привлечении дополнительных сил к обеспечению мер безопасности в Ростовской области, а также на прилегающих территориях, заявил в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:16
2023-07-28T16:16
ростовская область
ростовская область
василий голубев
санкт-петербург
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Прорабатываются решения о привлечении дополнительных сил к обеспечению мер безопасности в Ростовской области, а также на прилегающих территориях, заявил в интервью РИА Новости губернатор Василий Голубев. "Нам приходится работать в особых условиях, неслучайно действует уровень повышенной готовности на территории Ростовской области, который позволяет обеспечивать безопасность и в случае необходимости привлекать к этому дополнительные силы. Некоторые решения, насколько мне известно, прорабатываются, в том числе и по обеспечению безопасности прилегающих территорий", - сказал Голубев на форуме "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ростовская область, василий голубев, санкт-петербург, форум "россия — африка"
Ростовская область , Ростовская область, Василий Голубев, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка"

Допсилы могут привлечь к обеспечению безопасности в Ростовской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев на II Cаммите и форуме "Россия - Африка"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на II Cаммите и форуме Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на II Cаммите и форуме "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Прорабатываются решения о привлечении дополнительных сил к обеспечению мер безопасности в Ростовской области, а также на прилегающих территориях, заявил в интервью РИА Новости губернатор Василий Голубев.
"Нам приходится работать в особых условиях, неслучайно действует уровень повышенной готовности на территории Ростовской области, который позволяет обеспечивать безопасность и в случае необходимости привлекать к этому дополнительные силы. Некоторые решения, насколько мне известно, прорабатываются, в том числе и по обеспечению безопасности прилегающих территорий", - сказал Голубев на форуме "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Ростовская областьРостовская областьВасилий ГолубевСанкт-ПетербургФорум "Россия — Африка"
 
 
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