https://ria.ru/20230728/dopsily-1886887272.html
Допсилы могут привлечь к обеспечению безопасности в Ростовской области
Допсилы могут привлечь к обеспечению безопасности в Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023
Допсилы могут привлечь к обеспечению безопасности в Ростовской области
Прорабатываются решения о привлечении дополнительных сил к обеспечению мер безопасности в Ростовской области, а также на прилегающих территориях, заявил в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:16
2023-07-28T16:16
2023-07-28T16:16
ростовская область
ростовская область
василий голубев
санкт-петербург
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Прорабатываются решения о привлечении дополнительных сил к обеспечению мер безопасности в Ростовской области, а также на прилегающих территориях, заявил в интервью РИА Новости губернатор Василий Голубев. "Нам приходится работать в особых условиях, неслучайно действует уровень повышенной готовности на территории Ростовской области, который позволяет обеспечивать безопасность и в случае необходимости привлекать к этому дополнительные силы. Некоторые решения, насколько мне известно, прорабатываются, в том числе и по обеспечению безопасности прилегающих территорий", - сказал Голубев на форуме "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, василий голубев, санкт-петербург, форум "россия — африка"
Ростовская область , Ростовская область, Василий Голубев, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Прорабатываются решения о привлечении дополнительных сил к обеспечению мер безопасности в Ростовской области, а также на прилегающих территориях, заявил в интервью РИА Новости губернатор Василий Голубев.
"Нам приходится работать в особых условиях, неслучайно действует уровень повышенной готовности на территории Ростовской области, который позволяет обеспечивать безопасность и в случае необходимости привлекать к этому дополнительные силы. Некоторые решения, насколько мне известно, прорабатываются, в том числе и по обеспечению безопасности прилегающих территорий", - сказал Голубев на форуме "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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