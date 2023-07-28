https://ria.ru/20230728/dopsily-1886887272.html

Допсилы могут привлечь к обеспечению безопасности в Ростовской области

Допсилы могут привлечь к обеспечению безопасности в Ростовской области - РИА Новости, 28.07.2023

Допсилы могут привлечь к обеспечению безопасности в Ростовской области

Прорабатываются решения о привлечении дополнительных сил к обеспечению мер безопасности в Ростовской области, а также на прилегающих территориях, заявил в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:16

2023-07-28T16:16

2023-07-28T16:16

ростовская область

ростовская область

василий голубев

санкт-петербург

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Прорабатываются решения о привлечении дополнительных сил к обеспечению мер безопасности в Ростовской области, а также на прилегающих территориях, заявил в интервью РИА Новости губернатор Василий Голубев. "Нам приходится работать в особых условиях, неслучайно действует уровень повышенной готовности на территории Ростовской области, который позволяет обеспечивать безопасность и в случае необходимости привлекать к этому дополнительные силы. Некоторые решения, насколько мне известно, прорабатываются, в том числе и по обеспечению безопасности прилегающих территорий", - сказал Голубев на форуме "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230721/spasateli-1885584292.html

ростовская область

санкт-петербург

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Алёна Пава

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Алёна Пава

ростовская область, василий голубев, санкт-петербург, форум "россия — африка"