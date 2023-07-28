Россия планирует дальше помогать развитию Африки, заявил Путин
Путин: Россия планирует дальше помогать развитию Африки, предоставляя торговые преференции
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и дальше планирует помогать развитию африканского континента, предоставляя гуманитарную помощь и торговые преференции.
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"В целом Россия намерена и далее всемерно помогать развитию африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора, содействия по линии профильных международных структур и агентств", – сказал Путин во время пленарного заседания саммита Россия-Африка в пятницу.
"В частности, за период с 20 по 23 год на двусторонней основе реализовано 11 российских гуманитарных акций в 10 странах Африки. Мы одними из первых пришли на помощь государствам континента в период пандемии коронавируса, безвозмездно поставили миллионы тестовых систем. Переданы мобильные медицинские лаборатории, оснащен оборудованием специальный центр изучения инфекций", – добавил президент РФ.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.