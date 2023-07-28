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Россия планирует дальше помогать развитию Африки, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023
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11:24 28.07.2023 (обновлено: 11:49 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/dolgi-1886797242.html
Россия планирует дальше помогать развитию Африки, заявил Путин
Россия планирует дальше помогать развитию Африки, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2023
Россия планирует дальше помогать развитию Африки, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и дальше планирует помогать развитию африканского континента, предоставляя гуманитарную помощь и торговые... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:24
2023-07-28T11:49
форум "россия — африка"
владимир путин
африка
россия
экономика
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и дальше планирует помогать развитию африканского континента, предоставляя гуманитарную помощь и торговые преференции."В целом Россия намерена и далее всемерно помогать развитию африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора, содействия по линии профильных международных структур и агентств", – сказал Путин во время пленарного заседания саммита Россия-Африка в пятницу."В частности, за период с 20 по 23 год на двусторонней основе реализовано 11 российских гуманитарных акций в 10 странах Африки. Мы одними из первых пришли на помощь государствам континента в период пандемии коронавируса, безвозмездно поставили миллионы тестовых систем. Переданы мобильные медицинские лаборатории, оснащен оборудованием специальный центр изучения инфекций", – добавил президент РФ.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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форум "россия — африка", владимир путин, африка, россия, экономика, в мире
Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Африка, Россия, Экономика, В мире
Россия планирует дальше помогать развитию Африки, заявил Путин

Путин: Россия планирует дальше помогать развитию Африки, предоставляя торговые преференции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и дальше планирует помогать развитию африканского континента, предоставляя гуманитарную помощь и торговые преференции.
«
"В целом Россия намерена и далее всемерно помогать развитию африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора, содействия по линии профильных международных структур и агентств", – сказал Путин во время пленарного заседания саммита Россия-Африка в пятницу.
"В частности, за период с 20 по 23 год на двусторонней основе реализовано 11 российских гуманитарных акций в 10 странах Африки. Мы одними из первых пришли на помощь государствам континента в период пандемии коронавируса, безвозмездно поставили миллионы тестовых систем. Переданы мобильные медицинские лаборатории, оснащен оборудованием специальный центр изучения инфекций", – добавил президент РФ.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Торговля России со странами Африки
27 июля, 08:00
Инфографика
Торговля России со странами АфрикиПосмотреть
 
Форум "Россия — Африка"Владимир ПутинАфрикаРоссияЭкономикаВ мире
 
 
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