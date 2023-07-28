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СК возбудил дело после украинской атаки на Ростовскую область
СК возбудил дело после украинской атаки на Ростовскую область - РИА Новости, 28.07.2023
СК возбудил дело после украинской атаки на Ростовскую область
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте после атаки украинской стороны по территории Ростовской области, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:10
2023-07-28T20:10
2023-07-28T20:43
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
таганрог
василий голубев
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в таганроге
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте после атаки украинской стороны по территории Ростовской области, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "По факту ракетной атаки города Таганрога Ростовской области главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 28 июля украинские силовики атаковали территорию Таганрога ракетой неустановленного типа, "имеющей высокие поражающие свойства". Подчеркивается, что следователи устанавливают конкретные подразделения ВСУ и причастных к преступлению лиц.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.
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ростовская область, россия, таганрог, василий голубев, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в таганроге, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Таганрог, Василий Голубев, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в Таганроге, Вооруженные силы Украины
СК возбудил дело после украинской атаки на Ростовскую область
СК возбудил дело по статье о теракте после атаки Украины по территории Ростовской области