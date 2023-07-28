Рейтинг@Mail.ru
Индия и Бразилия выступили против призыва расширить альянс БРИКС, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 28.07.2023 (обновлено: 15:32 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/briks-1886770918.html
Индия и Бразилия выступили против призыва расширить альянс БРИКС, пишут СМИ
Индия и Бразилия выступили против призыва расширить альянс БРИКС, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023
Индия и Бразилия выступили против призыва расширить альянс БРИКС, пишут СМИ
Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:34
2023-07-28T15:32
в мире
индия
бразилия
юар
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
владимир путин
нарендра моди
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077761_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_e00a54ed837917aa4043ada08b240ed4.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит ряд стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Однако желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть — неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов и этот вопрос должен решаться коллегиально.В мае в Кремле на вопрос о том, как РФ расценивает возможность расширения БРИКС, заявили, что "за последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату, все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему, это тема для обсуждения членов такого формата, что и будет сделано". "Страны выразили возражения на переговорах по подготовке саммита в ЮАР, где &lt;...&gt; будет обсуждаться потенциальное расширение группы за счет включения Индонезии и Саудовской Аравии", — говорится в сообщении Блумберг.Как утверждают источники, Китай неоднократно лоббировал расширение БРИКС во время подобных встреч. "Десятки стран требуют присоединения к альянсу, подпитывая опасения Запада, что группа стремится стать противовесом Вашингтону и ЕС", — передает агентство.Как пишет Блумберг, Бразилия хочет избежать расширения отчасти из-за этих опасений, тогда как Индия хочет, чтобы были строгие правила по поводу того, когда и как другие страны могут "приблизиться" к БРИКС без формального расширения группы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС не дружат против кого-то, это касается и финансовых вопросов. По его словам, члены БРИКС "работают в интересах друг друга". Как сообщили агентству два индийских чиновника, проект правил приема в группу был составлен после того, как Индия выступила против стремления Китая к расширению. По утверждению источников, ожидается, что основные принципы будут обсуждены и приняты во время саммита лидеров в ЮАР. Как сообщил один из чиновников, премьер Индии Нарендра Моди обсудил вопросы потенциального приема Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом в июне. "Индия и Бразилия хотят использовать саммит для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя", — утверждают неназванные официальные лица. Как заявил Блумбергу бразильский чиновник, страна предлагает создать категории "наблюдатель" и "страна-партнер". По таким правилам, новые страны сначала будут проходить через эти категории, прежде чем они будут рассмотрены для продвижения в члены альянса, отметил чиновник, добавив, что Бразилия поддержит Индонезию.По данным источников, ЮАР поддерживает обсуждение различных вариантов членства, но не обязательно выступает против расширения. "Встреча лидеров БРИКС в прошлом году санкционировала расширение членства, добавление новых членов в БРИКС является политическим консенсусом пяти стран — членов БРИКС", — приводит Блумберг ответ МИД КНР на свой запрос.
https://ria.ru/20230727/angola-1886716146.html
https://ria.ru/20230726/afrika-1886493588.html
https://ria.ru/20230726/briks-1886484952.html
индия
бразилия
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077761_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_8e16d88fba134bb7ec2b69e268defde1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, бразилия, юар, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), владимир путин, нарендра моди, евросоюз, брикс
В мире, Индия, Бразилия, ЮАР, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Владимир Путин, Нарендра Моди, Евросоюз, БРИКС
Индия и Бразилия выступили против призыва расширить альянс БРИКС, пишут СМИ

Блумберг: Индия и Бразилия выступили против призыва Китая расширить альянс БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флажки стран БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.
В 2022 году БРИКС объявил, что расширит ряд стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Однако желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть — неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов и этот вопрос должен решаться коллегиально.
Посол России в Анголе Владимир Тараров - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Ангола проявила интерес к участию в БРИКС, заявил посол в Луанде
27 июля, 19:50
В мае в Кремле на вопрос о том, как РФ расценивает возможность расширения БРИКС, заявили, что "за последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату, все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему, это тема для обсуждения членов такого формата, что и будет сделано".
"Страны выразили возражения на переговорах по подготовке саммита в ЮАР, где <...> будет обсуждаться потенциальное расширение группы за счет включения Индонезии и Саудовской Аравии", — говорится в сообщении Блумберг.
Как утверждают источники, Китай неоднократно лоббировал расширение БРИКС во время подобных встреч. "Десятки стран требуют присоединения к альянсу, подпитывая опасения Запада, что группа стремится стать противовесом Вашингтону и ЕС", — передает агентство.
Как пишет Блумберг, Бразилия хочет избежать расширения отчасти из-за этих опасений, тогда как Индия хочет, чтобы были строгие правила по поводу того, когда и как другие страны могут "приблизиться" к БРИКС без формального расширения группы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС не дружат против кого-то, это касается и финансовых вопросов. По его словам, члены БРИКС "работают в интересах друг друга".
Встреча лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
БРИКС принесет процветание африканцам, заявила дипломат ЮАР
26 июля, 21:52
Как сообщили агентству два индийских чиновника, проект правил приема в группу был составлен после того, как Индия выступила против стремления Китая к расширению. По утверждению источников, ожидается, что основные принципы будут обсуждены и приняты во время саммита лидеров в ЮАР. Как сообщил один из чиновников, премьер Индии Нарендра Моди обсудил вопросы потенциального приема Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом в июне.
"Индия и Бразилия хотят использовать саммит для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя", — утверждают неназванные официальные лица. Как заявил Блумбергу бразильский чиновник, страна предлагает создать категории "наблюдатель" и "страна-партнер". По таким правилам, новые страны сначала будут проходить через эти категории, прежде чем они будут рассмотрены для продвижения в члены альянса, отметил чиновник, добавив, что Бразилия поддержит Индонезию.
По данным источников, ЮАР поддерживает обсуждение различных вариантов членства, но не обязательно выступает против расширения.
"Встреча лидеров БРИКС в прошлом году санкционировала расширение членства, добавление новых членов в БРИКС является политическим консенсусом пяти стран — членов БРИКС", — приводит Блумберг ответ МИД КНР на свой запрос.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
На саммит БРИКС в ЮАР пригласили все 54 африканских государства
26 июля, 20:41
 
В миреИндияБразилияЮАРМзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)Владимир ПутинНарендра МодиЕвросоюзБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала