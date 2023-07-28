https://ria.ru/20230728/briks-1886770918.html

Индия и Бразилия выступили против призыва расширить альянс БРИКС, пишут СМИ

Индия и Бразилия выступили против призыва расширить альянс БРИКС, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023

Индия и Бразилия выступили против призыва расширить альянс БРИКС, пишут СМИ

Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:34

2023-07-28T09:34

2023-07-28T15:32

в мире

индия

бразилия

юар

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

владимир путин

нарендра моди

евросоюз

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит ряд стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Однако желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть — неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов и этот вопрос должен решаться коллегиально.В мае в Кремле на вопрос о том, как РФ расценивает возможность расширения БРИКС, заявили, что "за последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату, все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему, это тема для обсуждения членов такого формата, что и будет сделано". "Страны выразили возражения на переговорах по подготовке саммита в ЮАР, где <...> будет обсуждаться потенциальное расширение группы за счет включения Индонезии и Саудовской Аравии", — говорится в сообщении Блумберг.Как утверждают источники, Китай неоднократно лоббировал расширение БРИКС во время подобных встреч. "Десятки стран требуют присоединения к альянсу, подпитывая опасения Запада, что группа стремится стать противовесом Вашингтону и ЕС", — передает агентство.Как пишет Блумберг, Бразилия хочет избежать расширения отчасти из-за этих опасений, тогда как Индия хочет, чтобы были строгие правила по поводу того, когда и как другие страны могут "приблизиться" к БРИКС без формального расширения группы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС не дружат против кого-то, это касается и финансовых вопросов. По его словам, члены БРИКС "работают в интересах друг друга". Как сообщили агентству два индийских чиновника, проект правил приема в группу был составлен после того, как Индия выступила против стремления Китая к расширению. По утверждению источников, ожидается, что основные принципы будут обсуждены и приняты во время саммита лидеров в ЮАР. Как сообщил один из чиновников, премьер Индии Нарендра Моди обсудил вопросы потенциального приема Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом в июне. "Индия и Бразилия хотят использовать саммит для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя", — утверждают неназванные официальные лица. Как заявил Блумбергу бразильский чиновник, страна предлагает создать категории "наблюдатель" и "страна-партнер". По таким правилам, новые страны сначала будут проходить через эти категории, прежде чем они будут рассмотрены для продвижения в члены альянса, отметил чиновник, добавив, что Бразилия поддержит Индонезию.По данным источников, ЮАР поддерживает обсуждение различных вариантов членства, но не обязательно выступает против расширения. "Встреча лидеров БРИКС в прошлом году санкционировала расширение членства, добавление новых членов в БРИКС является политическим консенсусом пяти стран — членов БРИКС", — приводит Блумберг ответ МИД КНР на свой запрос.

https://ria.ru/20230727/angola-1886716146.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886493588.html

https://ria.ru/20230726/briks-1886484952.html

индия

бразилия

юар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, бразилия, юар, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), владимир путин, нарендра моди, евросоюз, брикс