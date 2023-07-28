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"Ну вообще!" Студент из Зимбабве рассказал, чем его поразила русская жена

"Ну вообще!" Студент из Зимбабве рассказал, чем его поразила русская жена - РИА Новости, 28.07.2023

"Ну вообще!" Студент из Зимбабве рассказал, чем его поразила русская жена

Чифамба Валлаке Мунярадзи Тондерай (Chifamba Wallace Munyaradzi Tonderai) из Зимбабве, который учится в медицинском институте в Нижнем Новгороде, на втором... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:47

2023-07-28T13:47

2023-07-28T13:47

зимбабве

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Чифамба Валлаке Мунярадзи Тондерай (Chifamba Wallace Munyaradzi Tonderai) из Зимбабве, который учится в медицинском институте в Нижнем Новгороде, на втором саммите "Россия - Африка" рассказал РИА Новости, что успел полюбить борщ благодаря своей жене-россиянке. "У нее самый лучший борщ в мире... Именно ее борщ - это вообще, я даже другой борщ не ем ни в ресторане, ни в гостях. Только от жены", - сказал Тондерай. Он признался, что первое время не котировал борщ, выглядевший "неинтересно" по сравнению с другими блюдами. Африканец несколько раз отказывался попробовать борщ и сделал это только в компании друзей, где этот суп готовила его будущая жена. "Я не мог отказаться, (хотя) я очень не хотел... Решил, что должен хотя бы половину съесть, а потом сказать: "Всё, спасибо". И я попробовал борщ со сметаной - ну вообще!" - поделился собеседник.

зимбабве

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зимбабве, экономика, форум "россия — африка"