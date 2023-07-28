https://ria.ru/20230728/borisov-1886784462.html

Юрий Борисов: Африку в космосе интересует дистанционное зондирование Земли

Юрий Борисов: Африку в космосе интересует дистанционное зондирование Земли - РИА Новости, 28.07.2023

Юрий Борисов: Африку в космосе интересует дистанционное зондирование Земли

Космические технологии становятся все доступнее, а количество стран, желающих получить выгоду в народном хозяйстве от использования космических данных растет. О РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:00

2023-07-28T11:00

2023-07-28T11:00

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юрий борисов (роскосмос)

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Космические технологии становятся все доступнее, а количество стран, желающих получить выгоду в народном хозяйстве от использования космических данных растет. О том, какие государства сегодня интересуются российскими плазменными двигателями, что должна первым делом делать страна, которая хочет приобщиться к космическим технологиям, и какое предложение в области пилотируемой космонавтики Россия сделает ЮАР, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал на полях форума "Россия-Африка" в интервью корреспонденту РИА Новости.– С какими странами Африканского континента вы ведете переговоры о возможности полета их космонавтов на российских кораблях "Союз" на МКС?– Российская пилотируемая программа сегодня связана с эксплуатацией Международной космической станции, которая где-то уже после 2030 года прекратит свое существование. Россия ведет разработку своей Российской орбитальной станции. Поэтому при контакте с нашими африканскими коллегами мы им сделали предложение более широкого плана – не просто в подготовке космонавтов, а принять участие вплоть до создания национального модуля для Российской орбитальной станции. Может быть, даже под эгидой БРИКС. В мое последнее посещение ЮАР, где встречались главы космических агентств, мы озвучили это предложение и оно, в принципе, нашло там отклик.А если говорить конкретно о подготовке астронавтов, то ЮАР, действительно, высказала пожелание отправить в космос двух астронавтов, поэтому будем готовить для них предложение.– То есть есть вероятность, что этот полет будет совершен именно на "Союзе"?– Да, у нас другого носителя для пилотируемой космонавтики пока нет.– Какие африканские страны интересуются российскими плазменными двигателями для спутников, в каком количестве они им нужны и как может быть организовано такое сотрудничество?– Вообще, плазменные электрические двигатели имеют уже достаточно большую историю. Они используются для довывода полезной нагрузки на заданную орбиту, для удержания спутника в заданной точке на орбите.Сейчас интерес к ним возобновился и подогрелся еще в связи с тем, что идет бурное развитие создания многоспутниковых систем на низких орбитах. А чем ниже орбита, тем больше надо усилий потратить для того, чтобы удержать спутник на заданном орбите. Они сваливаются, и время их активного существования становится все меньше и меньше. А вот эти двигатели поднимают орбиту и спутник продолжает работать.Интерес к этим двигателям напрямую связан как раз с возможностью создания многоспутниковых систем. Вы, наверное, знаете, что мы в свое время активно работали с западными странами. В частности, компания OneWeb у нас закупала эти двигатели. Мы имеем серьезные компетенции, массовое производство этих двигателей различного типа у нас налажено. На "Факеле" в Калининграде, у нас есть научный Центр Келдыша, который ведет в тесном взаимодействии вместе с вузовской наукой и с академией наук разработку новых перспективных двигателей.Поэтому интерес к ним огромный. Мы обсуждаем вопросы и передачи лицензий на те двигатели, новые к нам уже серийно производятся и уже стали для нас обыденностью, так и ведем разговоры о просто поставке этих двигателей для нужд той или иной страны.Если говорить конкретно о странах, практически все страны, которые интересуются созданием многоспутниковых группировок, все интересуются этими двигателями– Как ЮАР отнеслась к предложению построить на ее территории станцию приема информации со спутников дистанционного зондирования Земли?– Это направление, дистанционное зондирование Земли, пожалуй, сегодня наиболее приоритетное. Все контакты, которые мы имели с африканскими странами, и не только с африканскими, в первую очередь, интересуются информацией со спутников дистанционного зондирования Земли. Наверное, потому что она имеет более прикладное применение. Это и мониторинг окружающей среды, чрезвычайные ситуации, наблюдение за сельхозугодьями, за водными ресурсами. Даже те страны, которые только-только начинают осваивать космические технологии, как правило, мы им рекомендуем, да и они сами это понимают, начинать надо с создания наземной инфраструктуры, то есть наземных комплексов, которые позволяют принимать, обрабатывать информацию.У ЮАР уже есть такие станции, они хотят совершенствовать и развивать сеть таких станций. Не только ЮАР. Сегодняшние переговоры с Угандой, Зимбабве, говорят о том, что все страны хотят идти по этому пути.

https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886721741.html

https://ria.ru/20230727/nauka-1886534374.html

https://ria.ru/20230725/ozerov-1885947222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, юар, космос - риа наука, африка, юрий борисов (роскосмос)