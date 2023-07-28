https://ria.ru/20230728/borisov-1886784462.html
Юрий Борисов: Африку в космосе интересует дистанционное зондирование Земли
Юрий Борисов: Африку в космосе интересует дистанционное зондирование Земли - РИА Новости, 28.07.2023
Юрий Борисов: Африку в космосе интересует дистанционное зондирование Земли
Космические технологии становятся все доступнее, а количество стран, желающих получить выгоду в народном хозяйстве от использования космических данных растет. О РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:00
2023-07-28T11:00
2023-07-28T11:00
интервью
интервью - авторы
россия
юар
космос - риа наука
африка
юрий борисов (роскосмос)
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Космические технологии становятся все доступнее, а количество стран, желающих получить выгоду в народном хозяйстве от использования космических данных растет. О том, какие государства сегодня интересуются российскими плазменными двигателями, что должна первым делом делать страна, которая хочет приобщиться к космическим технологиям, и какое предложение в области пилотируемой космонавтики Россия сделает ЮАР, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал на полях форума "Россия-Африка" в интервью корреспонденту РИА Новости.– С какими странами Африканского континента вы ведете переговоры о возможности полета их космонавтов на российских кораблях "Союз" на МКС?– Российская пилотируемая программа сегодня связана с эксплуатацией Международной космической станции, которая где-то уже после 2030 года прекратит свое существование. Россия ведет разработку своей Российской орбитальной станции. Поэтому при контакте с нашими африканскими коллегами мы им сделали предложение более широкого плана – не просто в подготовке космонавтов, а принять участие вплоть до создания национального модуля для Российской орбитальной станции. Может быть, даже под эгидой БРИКС. В мое последнее посещение ЮАР, где встречались главы космических агентств, мы озвучили это предложение и оно, в принципе, нашло там отклик.А если говорить конкретно о подготовке астронавтов, то ЮАР, действительно, высказала пожелание отправить в космос двух астронавтов, поэтому будем готовить для них предложение.– То есть есть вероятность, что этот полет будет совершен именно на "Союзе"?– Да, у нас другого носителя для пилотируемой космонавтики пока нет.– Какие африканские страны интересуются российскими плазменными двигателями для спутников, в каком количестве они им нужны и как может быть организовано такое сотрудничество?– Вообще, плазменные электрические двигатели имеют уже достаточно большую историю. Они используются для довывода полезной нагрузки на заданную орбиту, для удержания спутника в заданной точке на орбите.Сейчас интерес к ним возобновился и подогрелся еще в связи с тем, что идет бурное развитие создания многоспутниковых систем на низких орбитах. А чем ниже орбита, тем больше надо усилий потратить для того, чтобы удержать спутник на заданном орбите. Они сваливаются, и время их активного существования становится все меньше и меньше. А вот эти двигатели поднимают орбиту и спутник продолжает работать.Интерес к этим двигателям напрямую связан как раз с возможностью создания многоспутниковых систем. Вы, наверное, знаете, что мы в свое время активно работали с западными странами. В частности, компания OneWeb у нас закупала эти двигатели. Мы имеем серьезные компетенции, массовое производство этих двигателей различного типа у нас налажено. На "Факеле" в Калининграде, у нас есть научный Центр Келдыша, который ведет в тесном взаимодействии вместе с вузовской наукой и с академией наук разработку новых перспективных двигателей.Поэтому интерес к ним огромный. Мы обсуждаем вопросы и передачи лицензий на те двигатели, новые к нам уже серийно производятся и уже стали для нас обыденностью, так и ведем разговоры о просто поставке этих двигателей для нужд той или иной страны.Если говорить конкретно о странах, практически все страны, которые интересуются созданием многоспутниковых группировок, все интересуются этими двигателями– Как ЮАР отнеслась к предложению построить на ее территории станцию приема информации со спутников дистанционного зондирования Земли?– Это направление, дистанционное зондирование Земли, пожалуй, сегодня наиболее приоритетное. Все контакты, которые мы имели с африканскими странами, и не только с африканскими, в первую очередь, интересуются информацией со спутников дистанционного зондирования Земли. Наверное, потому что она имеет более прикладное применение. Это и мониторинг окружающей среды, чрезвычайные ситуации, наблюдение за сельхозугодьями, за водными ресурсами. Даже те страны, которые только-только начинают осваивать космические технологии, как правило, мы им рекомендуем, да и они сами это понимают, начинать надо с создания наземной инфраструктуры, то есть наземных комплексов, которые позволяют принимать, обрабатывать информацию.У ЮАР уже есть такие станции, они хотят совершенствовать и развивать сеть таких станций. Не только ЮАР. Сегодняшние переговоры с Угандой, Зимбабве, говорят о том, что все страны хотят идти по этому пути.
https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886721741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, интервью - авторы, россия, юар, космос - риа наука, африка, юрий борисов (роскосмос)
Интервью, Интервью - Авторы, Россия, ЮАР, Космос - РИА Наука, Африка, Юрий Борисов (Роскосмос)
Космические технологии становятся все доступнее, а количество стран, желающих получить выгоду в народном хозяйстве от использования космических данных растет. О том, какие государства сегодня интересуются российскими плазменными двигателями, что должна первым делом делать страна, которая хочет приобщиться к космическим технологиям, и какое предложение в области пилотируемой космонавтики Россия сделает ЮАР, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал на полях форума "Россия-Африка" в интервью корреспонденту РИА Новости.
– С какими странами Африканского континента вы ведете переговоры о возможности полета их космонавтов на российских кораблях "Союз" на МКС?
– Российская пилотируемая программа сегодня связана с эксплуатацией Международной космической станции, которая где-то уже после 2030 года прекратит свое существование. Россия ведет разработку своей Российской орбитальной станции. Поэтому при контакте с нашими африканскими коллегами мы им сделали предложение более широкого плана – не просто в подготовке космонавтов, а принять участие вплоть до создания национального модуля для Российской орбитальной станции. Может быть, даже под эгидой БРИКС
. В мое последнее посещение ЮАР
, где встречались главы космических агентств, мы озвучили это предложение и оно, в принципе, нашло там отклик.
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А если говорить конкретно о подготовке астронавтов, то ЮАР, действительно, высказала пожелание отправить в космос двух астронавтов, поэтому будем готовить для них предложение.
– То есть есть вероятность, что этот полет будет совершен именно на "Союзе"?
– Да, у нас другого носителя для пилотируемой космонавтики пока нет.
– Какие африканские страны интересуются российскими плазменными двигателями для спутников, в каком количестве они им нужны и как может быть организовано такое сотрудничество?
– Вообще, плазменные электрические двигатели имеют уже достаточно большую историю. Они используются для довывода полезной нагрузки на заданную орбиту, для удержания спутника в заданной точке на орбите.
Сейчас интерес к ним возобновился и подогрелся еще в связи с тем, что идет бурное развитие создания многоспутниковых систем на низких орбитах. А чем ниже орбита, тем больше надо усилий потратить для того, чтобы удержать спутник на заданном орбите. Они сваливаются, и время их активного существования становится все меньше и меньше. А вот эти двигатели поднимают орбиту и спутник продолжает работать.
Интерес к этим двигателям напрямую связан как раз с возможностью создания многоспутниковых систем. Вы, наверное, знаете, что мы в свое время активно работали с западными странами. В частности, компания OneWeb у нас закупала эти двигатели. Мы имеем серьезные компетенции, массовое производство этих двигателей различного типа у нас налажено. На "Факеле" в Калининграде
, у нас есть научный Центр Келдыша, который ведет в тесном взаимодействии вместе с вузовской наукой и с академией наук разработку новых перспективных двигателей.
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Поэтому интерес к ним огромный. Мы обсуждаем вопросы и передачи лицензий на те двигатели, новые к нам уже серийно производятся и уже стали для нас обыденностью, так и ведем разговоры о просто поставке этих двигателей для нужд той или иной страны.
Если говорить конкретно о странах, практически все страны, которые интересуются созданием многоспутниковых группировок, все интересуются этими двигателями
– Как ЮАР отнеслась к предложению построить на ее территории станцию приема информации со спутников дистанционного зондирования Земли?
– Это направление, дистанционное зондирование Земли
, пожалуй, сегодня наиболее приоритетное. Все контакты, которые мы имели с африканскими странами, и не только с африканскими, в первую очередь, интересуются информацией со спутников дистанционного зондирования Земли. Наверное, потому что она имеет более прикладное применение. Это и мониторинг окружающей среды, чрезвычайные ситуации, наблюдение за сельхозугодьями, за водными ресурсами. Даже те страны, которые только-только начинают осваивать космические технологии, как правило, мы им рекомендуем, да и они сами это понимают, начинать надо с создания наземной инфраструктуры, то есть наземных комплексов, которые позволяют принимать, обрабатывать информацию.
У ЮАР уже есть такие станции, они хотят совершенствовать и развивать сеть таких станций. Не только ЮАР. Сегодняшние переговоры с Угандой
, Зимбабве
, говорят о том, что все страны хотят идти по этому пути.
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