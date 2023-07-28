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Путин ведет борьбу не только за Россию, заявил депутат парламента ЮАР - РИА Новости, 28.07.2023
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21:59 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/borba-1886998672.html
Путин ведет борьбу не только за Россию, заявил депутат парламента ЮАР
Путин ведет борьбу не только за Россию, заявил депутат парламента ЮАР - РИА Новости, 28.07.2023
Путин ведет борьбу не только за Россию, заявил депутат парламента ЮАР
Президент России Владимир Путин должен оставаться сильным, так как ведёт борьбу не только за Россию, но и за весь глобальный Юг, рассказал РИА Новости депутат... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T21:59
2023-07-28T21:59
в мире
здоровье - общество
сша
россия
владимир путин
африканский национальный конгресс
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин должен оставаться сильным, так как ведёт борьбу не только за Россию, но и за весь глобальный Юг, рассказал РИА Новости депутат парламента Южноафриканской Республики от правящей партии Африканского Национального Конгресса Андиле Лунгиса. "Мы также рады видеть президента Путина здесь, в России. Он должен оставаться сильным: борьба, которую он ведет, это не только борьба за Россию, это борьба за глобальный Юг, особенно за развивающиеся страны глобального Юга," - сказал Лунгиса на площадке саммита "Россия-Африка". Собеседник агентства также отметил, что страны глобального Юга также должны консолидировать свои усилия для борьбы за многополярный мир, добавив, что возглавляемый президентом РФ блок стран должен сбалансировать международную арену. "Мы больше не можем мириться с работой в условиях однополярного мира, где всегда существуют интервенции, возглавляемые Западом, особенно США," - добавил Лунгиса. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886982859.html
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в мире, здоровье - общество, сша, россия, владимир путин, африканский национальный конгресс, санкт-петербург
В мире, Здоровье - Общество, США, Россия, Владимир Путин, Африканский национальный конгресс, Санкт-Петербург
Путин ведет борьбу не только за Россию, заявил депутат парламента ЮАР

Лунгиса: Путин ведет борьбу не только за Россию, но и за весь глобальный Юг

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин должен оставаться сильным, так как ведёт борьбу не только за Россию, но и за весь глобальный Юг, рассказал РИА Новости депутат парламента Южноафриканской Республики от правящей партии Африканского Национального Конгресса Андиле Лунгиса.
«
"Мы также рады видеть президента Путина здесь, в России. Он должен оставаться сильным: борьба, которую он ведет, это не только борьба за Россию, это борьба за глобальный Юг, особенно за развивающиеся страны глобального Юга," - сказал Лунгиса на площадке саммита "Россия-Африка".
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Собеседник агентства также отметил, что страны глобального Юга также должны консолидировать свои усилия для борьбы за многополярный мир, добавив, что возглавляемый президентом РФ блок стран должен сбалансировать международную арену.
«
"Мы больше не можем мириться с работой в условиях однополярного мира, где всегда существуют интервенции, возглавляемые Западом, особенно США," - добавил Лунгиса.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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