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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко - РИА Новости, 28.07.2023
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко
Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет, передает kino-teatr.ru. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T00:35
2023-07-28T00:35
2023-07-28T09:02
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санкт-петербург
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет, передает kino-teatr.ru.Согласно информации портала, актер ушел из жизни в этот понедельник. Причина смерти не уточняется.В 1997-2004 годах Андрей Бабенко служил в Мурманском областном драматическом театре. С 2004 года он переехал в Санкт-Петербург, где продолжил актерскую деятельность.Бабенко снимался в популярных сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Высокие ставки", где исполнил эпизодические роли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, санкт-петербург
Культура, Мурманск, Санкт-Петербург
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко
Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Бабенко умер в возрасте 47 лет
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет, передает kino-teatr.ru
.
Согласно информации портала, актер ушел из жизни в этот понедельник. Причина смерти не уточняется.
В 1997-2004 годах Андрей Бабенко служил в Мурманском областном драматическом театре. С 2004 года он переехал в Санкт-Петербург, где продолжил актерскую деятельность.
Бабенко снимался в популярных сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Высокие ставки", где исполнил эпизодические роли.