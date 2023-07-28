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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко - РИА Новости, 28.07.2023
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Культура
 
00:35 28.07.2023 (обновлено: 09:02 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/babenko-1886745498.html
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко - РИА Новости, 28.07.2023
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко
Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет, передает kino-teatr.ru. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T00:35
2023-07-28T09:02
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет, передает kino-teatr.ru.Согласно информации портала, актер ушел из жизни в этот понедельник. Причина смерти не уточняется.В 1997-2004 годах Андрей Бабенко служил в Мурманском областном драматическом театре. С 2004 года он переехал в Санкт-Петербург, где продолжил актерскую деятельность.Бабенко снимался в популярных сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Высокие ставки", где исполнил эпизодические роли.
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Культура, Мурманск, Санкт-Петербург
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко

Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Бабенко умер в возрасте 47 лет

© Триикс медиа (2018)Кадр из сериала "Реализация"
Кадр из сериала Реализация
© Триикс медиа (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет, передает kino-teatr.ru.
Согласно информации портала, актер ушел из жизни в этот понедельник. Причина смерти не уточняется.
В 1997-2004 годах Андрей Бабенко служил в Мурманском областном драматическом театре. С 2004 года он переехал в Санкт-Петербург, где продолжил актерскую деятельность.
Бабенко снимался в популярных сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Высокие ставки", где исполнил эпизодические роли.
 
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