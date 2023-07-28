https://ria.ru/20230728/babenko-1886745498.html

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко - РИА Новости, 28.07.2023

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Бабенко

Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет, передает kino-teatr.ru. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T00:35

2023-07-28T00:35

2023-07-28T09:02

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Андрей Бабенко умер в возрасте 47 лет, передает kino-teatr.ru.Согласно информации портала, актер ушел из жизни в этот понедельник. Причина смерти не уточняется.В 1997-2004 годах Андрей Бабенко служил в Мурманском областном драматическом театре. С 2004 года он переехал в Санкт-Петербург, где продолжил актерскую деятельность.Бабенко снимался в популярных сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Высокие ставки", где исполнил эпизодические роли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

мурманск, санкт-петербург