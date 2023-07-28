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"АвтоВАЗ" планирует возобновить сборку Lada Granta в Египте - РИА Новости, 28.07.2023
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14:58 28.07.2023 (обновлено: 15:16 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/avtovaz-1886867858.html
"АвтоВАЗ" планирует возобновить сборку Lada Granta в Египте
"АвтоВАЗ" планирует возобновить сборку Lada Granta в Египте - РИА Новости, 28.07.2023
"АвтоВАЗ" планирует возобновить сборку Lada Granta в Египте
"АвтоВАЗ" рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте в 2024 году, пока речь идет о выпуске только модели Granta, сообщил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:58
2023-07-28T15:16
экономика
египет
санкт-петербург
авто
максим соколов
автоваз
lada vesta
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте в 2024 году, пока речь идет о выпуске только модели Granta, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов."Мы возобновили переговорный процесс и надеемся, что в рамках следующего года нам удастся совместными усилиями возобновить это производство", - сказал он в интервью на форуме "Россия-Африка", отвечая на вопрос о сроках возобновления производства на египетской площадке Al Amal.Он также пояснил, что ранее из-за логистических проблем, трудностей с взаиморасчетами и до недавнего времени крепким курсом рубля - что хорошо только для расчетов внутри страны, не для экспорта - поставлять машинокомплекты на египетский завод было нецелесообразно с экономической точки зрения.&quot;Пока, наверное, это модель, которая до этого производилась - модель Granta. В принципе египетский рынок тоже настроен на продажу самых бюджетных автомобилей - Lada Granta самая бюджетная в нашей линейке и, соответственно, мы дальше будем ориентироваться уже на развитие этого рынка. Но сначала надо восстановить то, что у нас было&quot;, - уточнил Соколов, говоря о моделях, выпуск которых начнется на площадке в Египте.Ранее на этой неделе топ-менеджер отмечал, что египетский Al Amal может стать своего рода транспортно-логистическим хабом по поставкам автомобилей Lada для всего африканского континента.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/lada-1886832876.html
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экономика, египет, санкт-петербург, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta, форум "россия — африка"
Экономика, Египет, Санкт-Петербург, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Форум "Россия — Африка"
"АвтоВАЗ" планирует возобновить сборку Lada Granta в Египте

"АвтоВАЗ" планирует в 2024 году возобновить сборку Lada Granta на заводе Al Amal в Египте

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ"Интерьер автомобиля Lada Granta
Интерьер автомобиля Lada Granta - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : ПАО "АВТОВАЗ"
Интерьер автомобиля Lada Granta. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте в 2024 году, пока речь идет о выпуске только модели Granta, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
«
"Мы возобновили переговорный процесс и надеемся, что в рамках следующего года нам удастся совместными усилиями возобновить это производство", - сказал он в интервью на форуме "Россия-Африка", отвечая на вопрос о сроках возобновления производства на египетской площадке Al Amal.
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Он также пояснил, что ранее из-за логистических проблем, трудностей с взаиморасчетами и до недавнего времени крепким курсом рубля - что хорошо только для расчетов внутри страны, не для экспорта - поставлять машинокомплекты на египетский завод было нецелесообразно с экономической точки зрения.
«

"Пока, наверное, это модель, которая до этого производилась - модель Granta. В принципе египетский рынок тоже настроен на продажу самых бюджетных автомобилей - Lada Granta самая бюджетная в нашей линейке и, соответственно, мы дальше будем ориентироваться уже на развитие этого рынка. Но сначала надо восстановить то, что у нас было", - уточнил Соколов, говоря о моделях, выпуск которых начнется на площадке в Египте.

Ранее на этой неделе топ-менеджер отмечал, что египетский Al Amal может стать своего рода транспортно-логистическим хабом по поставкам автомобилей Lada для всего африканского континента.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ЭкономикаЕгипетСанкт-ПетербургАвтоМаксим СоколовАвтоВАЗLada VestaФорум "Россия — Африка"
 
 
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