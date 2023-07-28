https://ria.ru/20230728/avtovaz-1886757927.html

"АвтоВАЗ" никогда не поставлял некомплектные Lada, заявил глава компании

"АвтоВАЗ" никогда не поставлял некомплектные Lada, заявил глава компании - РИА Новости, 28.07.2023

"АвтоВАЗ" никогда не поставлял некомплектные Lada, заявил глава компании

"АвтоВАЗ" никогда не поставлял некомплектные Lada клиентам, но автомобили без простейших деталей могут временно храниться на складе автозавода или официальных... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T06:54

2023-07-28T06:54

2023-07-28T07:21

экономика

авто

максим соколов

автоваз

lada vesta

эра-глонасс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" никогда не поставлял некомплектные Lada клиентам, но автомобили без простейших деталей могут временно храниться на складе автозавода или официальных дилеров, сообщил в интервью РИА Новости на форуме Россия — Африка президент компании Максим Соколов."Поставками некомплектной продукции мы никогда не занимались. Клиент получает полностью укомплектованные автомобили в соответствии с требованиями техрегламента и описанием этого автомобиля", — сказал Соколов.Многие поставщики компании, "в том числе из-за того, что их подводят глобальные поставщики", не выдерживают скорости поставок на конвейер "АвтоВАЗа" в связи с увеличивающимися производительностью и объемами, пояснил собеседник агентства."Мы вышли фактические на пиковые, самые эффективные, но при этом самые напряженные режимы работы по выпуску Vesta - 40 автомобилей в час. И чтобы не останавливать конвейер, мы принимаем особые непростые управленческие решения, производя автомобили на выходе с конвейера с неполной комплектацией, но затем на наших складах или на площадках дилеров потом дооборудуем самыми простейшими комплектующими", — добавил он. Речь, условно говоря, может касаться крышек для кнопок "ГЛОНАСС", но не самих систем."Чтобы не тормозить наш конвейер, чтобы эта машина прошла контроль, приехала к нашему дилеру и там уже получила эту кнопку. Или это могут быть элементы декора, которые вопрос трех-пяти минут. Вот об этом может быть речь, но говорить, что это поставка некомплектных автомобилей клиентам — это полная чушь", — отметил топ-менеджер. Ранее в июле дилеры сообщили о поставках некомплектных Lada Vesta NG в российские автосалоны: без устройств "ЭРА-ГЛОНАСС". В ОА "ГЛОНАСС", в свою очередь, опровергли дефицит устройств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta, эра-глонасс