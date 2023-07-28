https://ria.ru/20230728/avtovaz-1886757927.html
"АвтоВАЗ" никогда не поставлял некомплектные Lada, заявил глава компании
"АвтоВАЗ" никогда не поставлял некомплектные Lada, заявил глава компании - РИА Новости, 28.07.2023
"АвтоВАЗ" никогда не поставлял некомплектные Lada, заявил глава компании
"АвтоВАЗ" никогда не поставлял некомплектные Lada клиентам, но автомобили без простейших деталей могут временно храниться на складе автозавода или официальных... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T06:54
2023-07-28T06:54
2023-07-28T07:21
экономика
авто
максим соколов
автоваз
lada vesta
эра-глонасс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" никогда не поставлял некомплектные Lada клиентам, но автомобили без простейших деталей могут временно храниться на складе автозавода или официальных дилеров, сообщил в интервью РИА Новости на форуме Россия — Африка президент компании Максим Соколов."Поставками некомплектной продукции мы никогда не занимались. Клиент получает полностью укомплектованные автомобили в соответствии с требованиями техрегламента и описанием этого автомобиля", — сказал Соколов.Многие поставщики компании, "в том числе из-за того, что их подводят глобальные поставщики", не выдерживают скорости поставок на конвейер "АвтоВАЗа" в связи с увеличивающимися производительностью и объемами, пояснил собеседник агентства."Мы вышли фактические на пиковые, самые эффективные, но при этом самые напряженные режимы работы по выпуску Vesta - 40 автомобилей в час. И чтобы не останавливать конвейер, мы принимаем особые непростые управленческие решения, производя автомобили на выходе с конвейера с неполной комплектацией, но затем на наших складах или на площадках дилеров потом дооборудуем самыми простейшими комплектующими", — добавил он. Речь, условно говоря, может касаться крышек для кнопок "ГЛОНАСС", но не самих систем."Чтобы не тормозить наш конвейер, чтобы эта машина прошла контроль, приехала к нашему дилеру и там уже получила эту кнопку. Или это могут быть элементы декора, которые вопрос трех-пяти минут. Вот об этом может быть речь, но говорить, что это поставка некомплектных автомобилей клиентам — это полная чушь", — отметил топ-менеджер. Ранее в июле дилеры сообщили о поставках некомплектных Lada Vesta NG в российские автосалоны: без устройств "ЭРА-ГЛОНАСС". В ОА "ГЛОНАСС", в свою очередь, опровергли дефицит устройств.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta, эра-глонасс
Экономика, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta, ЭРА-ГЛОНАСС
"АвтоВАЗ" никогда не поставлял некомплектные Lada, заявил глава компании
Президент "АвтоВАЗ": компания никогда не поставляла некомплектные Lada клиентам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" никогда не поставлял некомплектные Lada клиентам, но автомобили без простейших деталей могут временно храниться на складе автозавода или официальных дилеров, сообщил в интервью РИА Новости на форуме Россия — Африка президент компании Максим Соколов.
«
"Поставками некомплектной продукции мы никогда не занимались. Клиент получает полностью укомплектованные автомобили в соответствии с требованиями техрегламента и описанием этого автомобиля", — сказал Соколов.
Многие поставщики компании, "в том числе из-за того, что их подводят глобальные поставщики", не выдерживают скорости поставок на конвейер "АвтоВАЗа" в связи с увеличивающимися производительностью и объемами, пояснил собеседник агентства.
"Мы вышли фактические на пиковые, самые эффективные, но при этом самые напряженные режимы работы по выпуску Vesta - 40 автомобилей в час. И чтобы не останавливать конвейер, мы принимаем особые непростые управленческие решения, производя автомобили на выходе с конвейера с неполной комплектацией, но затем на наших складах или на площадках дилеров потом дооборудуем самыми простейшими комплектующими", — добавил он.
Речь, условно говоря, может касаться крышек для кнопок "ГЛОНАСС", но не самих систем.
"Чтобы не тормозить наш конвейер, чтобы эта машина прошла контроль, приехала к нашему дилеру и там уже получила эту кнопку. Или это могут быть элементы декора, которые вопрос трех-пяти минут. Вот об этом может быть речь, но говорить, что это поставка некомплектных автомобилей клиентам — это полная чушь", — отметил топ-менеджер.
Ранее в июле дилеры сообщили о поставках некомплектных Lada Vesta NG в российские автосалоны: без устройств "ЭРА-ГЛОНАСС". В ОА "ГЛОНАСС", в свою очередь, опровергли дефицит устройств.
Саммит Россия — Африка. День первый
В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.
1 из 18
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
2 из 18
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
3 из 18
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
4 из 18
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
5 из 18
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
6 из 18
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
7 из 18
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
8 из 18
Участники обсудят широкий спектр тем.
9 из 18
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
10 из 18
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
11 из 18
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
12 из 18
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
13 из 18
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
14 из 18
Предусмотрена и культурная программа.
15 из 18
Работает выставочная экспозиция.
16 из 18
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
17 из 18
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
18 из 18
В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.
1 из 18
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
2 из 18
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
3 из 18
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
4 из 18
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
5 из 18
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
6 из 18
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
7 из 18
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
8 из 18
Участники обсудят широкий спектр тем.
9 из 18
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
10 из 18
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
11 из 18
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
12 из 18
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
13 из 18
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
14 из 18
Предусмотрена и культурная программа.
15 из 18
Работает выставочная экспозиция.
16 из 18
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
17 из 18
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
18 из 18