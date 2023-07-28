https://ria.ru/20230728/aukus-1886784679.html
Новая Зеландия не рассматривает присоединение к AUKUS, заявили в МИД
Новая Зеландия не рассматривает присоединение к AUKUS, заявили в МИД - РИА Новости, 28.07.2023
Новая Зеландия не рассматривает присоединение к AUKUS, заявили в МИД
Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что ее страна не рассматривает возможность присоединения к США, Великобритании и Австралии в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:46
2023-07-28T10:46
2023-07-28T10:46
в мире
новая зеландия
сша
великобритания
энтони блинкен
aukus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150943/38/1509433898_0:184:3500:2153_1920x0_80_0_0_b5e4ff0e4357fb86cdba62ca88eab80a.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что ее страна не рассматривает возможность присоединения к США, Великобритании и Австралии в альянсе AUKUS. Заявление было сделано после приема госсекретаря США Энтони Блинкена в четверг в Веллингтоне. Во время своего визита Блинкен упомянул, что "дверь для Новой Зеландии в обсуждении вопроса вооружений и программ закупок в рамках AUKUS всегда открыта". "Мы не рассматриваем возможность присоединения к AUKUS", - заявила Махута, цитируемая порталом Kompas. Она также подчеркнула, что ее страна не готова идти на компромисс в своей антиядерной политике - Веллингтон по-прежнему привержен освобождению Тихого океана от ядерного оружия. Такую же позицию выразил министр обороны Новой Зеландии Эндрю Литтл. Он заявил, что позиция Веллингтона в отношении ядерного оружия "очень тверда и вряд ли изменится". Договоренность о создании атомного подводного флота Австралии была достигнута с США и Великобританией в сентябре 2021 года в рамках стратегического партнерства AUKUS. При этом австралийцы расторгли контракт на поставку им обычных подводных лодок из Франции.
https://ria.ru/20230408/aukus-1863912655.html
https://ria.ru/20230412/okeaniya-1864682438.html
новая зеландия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150943/38/1509433898_193:0:3308:2336_1920x0_80_0_0_cc61ee401baa111c5dfac885185a0c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая зеландия, сша, великобритания, энтони блинкен, aukus
В мире, Новая Зеландия, США, Великобритания, Энтони Блинкен, AUKUS
Новая Зеландия не рассматривает присоединение к AUKUS, заявили в МИД
Министр иностранных дел Новой Зеландии Махута: страна не планирует присоединение к AUKUS