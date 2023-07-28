https://ria.ru/20230728/aukus-1886784679.html

Новая Зеландия не рассматривает присоединение к AUKUS, заявили в МИД

Новая Зеландия не рассматривает присоединение к AUKUS, заявили в МИД - РИА Новости, 28.07.2023

Новая Зеландия не рассматривает присоединение к AUKUS, заявили в МИД

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что ее страна не рассматривает возможность присоединения к США, Великобритании и Австралии в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:46

2023-07-28T10:46

2023-07-28T10:46

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что ее страна не рассматривает возможность присоединения к США, Великобритании и Австралии в альянсе AUKUS. Заявление было сделано после приема госсекретаря США Энтони Блинкена в четверг в Веллингтоне. Во время своего визита Блинкен упомянул, что "дверь для Новой Зеландии в обсуждении вопроса вооружений и программ закупок в рамках AUKUS всегда открыта". "Мы не рассматриваем возможность присоединения к AUKUS", - заявила Махута, цитируемая порталом Kompas. Она также подчеркнула, что ее страна не готова идти на компромисс в своей антиядерной политике - Веллингтон по-прежнему привержен освобождению Тихого океана от ядерного оружия. Такую же позицию выразил министр обороны Новой Зеландии Эндрю Литтл. Он заявил, что позиция Веллингтона в отношении ядерного оружия "очень тверда и вряд ли изменится". Договоренность о создании атомного подводного флота Австралии была достигнута с США и Великобританией в сентябре 2021 года в рамках стратегического партнерства AUKUS. При этом австралийцы расторгли контракт на поставку им обычных подводных лодок из Франции.

https://ria.ru/20230408/aukus-1863912655.html

https://ria.ru/20230412/okeaniya-1864682438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новая зеландия, сша, великобритания, энтони блинкен, aukus