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ВСУ пытались повторно атаковать Ростовскую область - РИА Новости, 28.07.2023
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18:05 28.07.2023 (обновлено: 19:09 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/ataka-1886954710.html
ВСУ пытались повторно атаковать Ростовскую область
ВСУ пытались повторно атаковать Ростовскую область - РИА Новости, 28.07.2023
ВСУ пытались повторно атаковать Ростовскую область
Российские военные перехватили еще одну модифицированную ракету комплекса С-200, выпущенную ВСУ по Ростовской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:05
2023-07-28T19:09
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ростовская область
таганрог
киев
специальная военная операция на украине
азов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские военные перехватили еще одну модифицированную ракету комплекса С-200, выпущенную ВСУ по Ростовской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.Киев вновь пытался атаковать российскую территорию подобным вооружением в 17:15.&quot;Средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области&quot;, — рассказали в ведомстве.В итоге обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности за пределами города.Незадолго до этого министерство сообщило об ударе ВСУ переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога. Российская противовоздушная оборона также перехватила ракету, а ее обломки упали на территории города. Госпитализация потребовалась девяти пострадавшим.
россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ростовская область, таганрог, киев, азов
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Таганрог, Киев, Специальная военная операция на Украине, Азов
ВСУ пытались повторно атаковать Ростовскую область

Минобороны: ВСУ пытались повторно атаковать Ростовскую область ракетой комплекса С-200

© фото очевидцаПерехват второй ракеты в Ростовской области
Перехват второй ракеты в Ростовской области
© фото очевидца
Перехват второй ракеты в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские военные перехватили еще одну модифицированную ракету комплекса С-200, выпущенную ВСУ по Ростовской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
Киев вновь пытался атаковать российскую территорию подобным вооружением в 17:15.
«

"Средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области", — рассказали в ведомстве.

В итоге обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности за пределами города.
Незадолго до этого министерство сообщило об ударе ВСУ переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога. Российская противовоздушная оборона также перехватила ракету, а ее обломки упали на территории города. Госпитализация потребовалась девяти пострадавшим.
Взрыв в Таганроге
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

Сотрудники полиции и скорой помощи неподалеку от места взрыва в Таганроге

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости
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1 из 10
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Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

© РИА Новости
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2 из 10
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Обломки упали на территории города.

Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога

Обломки упали на территории города.

© РИА Новости
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3 из 10
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

На месте взрыва в Таганроге

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

© РИА Новости
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6 из 10
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области

Девять из них госпитализировали.

На месте взрыва в Таганроге

Девять из них госпитализировали.

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

Женщина в окне жилого дома на одной из улиц Таганрога, стекла которого выбило после взрыва

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В соседних зданиях выбиты стекла.

Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога

В соседних зданиях выбиты стекла.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости
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10 из 10

Украинские войска выпустили по Таганрогу ракету комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Обломки упали на территории города.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
4 из 10

На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Девять из них госпитализировали.

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
7 из 10

Повреждения получили машины и многоквартирный дом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В соседних зданиях выбиты стекла.

© РИА Новости
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9 из 10

Мэр города сообщил, что в районе происшествия введут режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныРостовская областьТаганрогКиевАзов
 
 
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