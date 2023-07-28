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ВСУ пытались повторно атаковать Ростовскую область

ВСУ пытались повторно атаковать Ростовскую область - РИА Новости, 28.07.2023

ВСУ пытались повторно атаковать Ростовскую область

Российские военные перехватили еще одну модифицированную ракету комплекса С-200, выпущенную ВСУ по Ростовской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:05

2023-07-28T18:05

2023-07-28T19:09

безопасность

россия

вооруженные силы украины

ростовская область

таганрог

киев

специальная военная операция на украине

азов

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские военные перехватили еще одну модифицированную ракету комплекса С-200, выпущенную ВСУ по Ростовской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.Киев вновь пытался атаковать российскую территорию подобным вооружением в 17:15."Средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области", — рассказали в ведомстве.В итоге обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности за пределами города.Незадолго до этого министерство сообщило об ударе ВСУ переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога. Российская противовоздушная оборона также перехватила ракету, а ее обломки упали на территории города. Госпитализация потребовалась девяти пострадавшим.

россия

ростовская область

таганрог

киев

азов

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ростовская область, таганрог, киев, азов