https://ria.ru/20230728/afrika-1887314611.html

Ковальчук призвал создать единую научную инфраструктуру с Африкой

Ковальчук призвал создать единую научную инфраструктуру с Африкой - РИА Новости, 31.07.2023

Ковальчук призвал создать единую научную инфраструктуру с Африкой

России и Африке надо двигаться к созданию общей инфраструктуры передовых научных исследований на базе крупных установок, заявил президент Национального... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-28T14:24

2023-07-28T14:24

2023-07-31T11:25

наука

африка

россия

гатчина

михаил ковальчук

курчатовский институт

пик

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. России и Африке надо двигаться к созданию общей инфраструктуры передовых научных исследований на базе крупных установок, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. В России сейчас создается сеть научных установок класса "мегасайенс", благодаря которым страна через несколько лет станет мировым лидером в области исследовательской инфраструктуры, напомнил Ковальчук, выступая на сессии "Фундаментальная наука как основа технологического суверенитета" в рамках форума "Россия - Африка". "Это сублимация междисциплинарных исследований. На этих установках собираются вместе люди разных профессий, вместе учатся, работают и создают новые продукты, новые материалы, новые лекарства, новые методы ядерной медицины, новые энергетические технологии и так далее", - заявил Ковальчук. На базе этих установок создаются международные научные центры - например, центр нейтронных исследований на базе выскопоточного ядерного реактора ПИК в Гатчине Ленинградской области, напомнил Ковальчук. В создание этих центров активно вовлекаются страны - бывшие республики СССР, добавил он. Ковальчук рассказал, каким, по его мнению, может быть "наиболее оптимальный вариант развития" научного партнерства России с Африкой. По его словам, с заинтересованными странами африканского континента можно было бы создавать лаборатории - в одних на территории России специалисты из Африки обучались бы новейшим методам исследований, а в других, в своих странах, затем вели бы научную работу. "Мне кажется, что это один из очень важных научно-образовательных трендов, которые мы могли бы сформировать с нашими африканским коллегами", - отметил Ковальчук. "Более того, мне представляется, что если это вызовет у вас поддержку, можно в дальнейшем говорить о создании единой исследовательской инфраструктуры Россия-Африка", - добавил он. По словам Ковальчука, речь пойдет о создании единого научно-технологического пространства на базе крупных исследовательских установок. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230730/putin-1887213439.html

https://ria.ru/20230731/britaniya-1887267003.html

африка

россия

гатчина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

африка, россия, гатчина, михаил ковальчук, курчатовский институт, пик, форум "россия — африка"