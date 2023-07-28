https://ria.ru/20230728/afrika-1887314611.html
Ковальчук призвал создать единую научную инфраструктуру с Африкой
Ковальчук призвал создать единую научную инфраструктуру с Африкой - РИА Новости, 31.07.2023
Ковальчук призвал создать единую научную инфраструктуру с Африкой
России и Африке надо двигаться к созданию общей инфраструктуры передовых научных исследований на базе крупных установок, заявил президент Национального... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-28T14:24
2023-07-28T14:24
2023-07-31T11:25
наука
африка
россия
гатчина
михаил ковальчук
курчатовский институт
пик
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. России и Африке надо двигаться к созданию общей инфраструктуры передовых научных исследований на базе крупных установок, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. В России сейчас создается сеть научных установок класса "мегасайенс", благодаря которым страна через несколько лет станет мировым лидером в области исследовательской инфраструктуры, напомнил Ковальчук, выступая на сессии "Фундаментальная наука как основа технологического суверенитета" в рамках форума "Россия - Африка". "Это сублимация междисциплинарных исследований. На этих установках собираются вместе люди разных профессий, вместе учатся, работают и создают новые продукты, новые материалы, новые лекарства, новые методы ядерной медицины, новые энергетические технологии и так далее", - заявил Ковальчук. На базе этих установок создаются международные научные центры - например, центр нейтронных исследований на базе выскопоточного ядерного реактора ПИК в Гатчине Ленинградской области, напомнил Ковальчук. В создание этих центров активно вовлекаются страны - бывшие республики СССР, добавил он. Ковальчук рассказал, каким, по его мнению, может быть "наиболее оптимальный вариант развития" научного партнерства России с Африкой. По его словам, с заинтересованными странами африканского континента можно было бы создавать лаборатории - в одних на территории России специалисты из Африки обучались бы новейшим методам исследований, а в других, в своих странах, затем вели бы научную работу. "Мне кажется, что это один из очень важных научно-образовательных трендов, которые мы могли бы сформировать с нашими африканским коллегами", - отметил Ковальчук. "Более того, мне представляется, что если это вызовет у вас поддержку, можно в дальнейшем говорить о создании единой исследовательской инфраструктуры Россия-Африка", - добавил он. По словам Ковальчука, речь пойдет о создании единого научно-технологического пространства на базе крупных исследовательских установок. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230730/putin-1887213439.html
https://ria.ru/20230731/britaniya-1887267003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, гатчина, михаил ковальчук, курчатовский институт, пик, форум "россия — африка"
Наука, Африка, Россия, Гатчина, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, ПИК, Форум "Россия — Африка"
Ковальчук призвал создать единую научную инфраструктуру с Африкой
Ковальчук: России и Африке нужна единая передовая научная инфраструктура
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. России и Африке надо двигаться к созданию общей инфраструктуры передовых научных исследований на базе крупных установок, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
В России сейчас создается сеть научных установок класса "мегасайенс", благодаря которым страна через несколько лет станет мировым лидером в области исследовательской инфраструктуры, напомнил Ковальчук, выступая на сессии "Фундаментальная наука как основа технологического суверенитета" в рамках форума "Россия - Африка".
"Это сублимация междисциплинарных исследований. На этих установках собираются вместе люди разных профессий, вместе учатся, работают и создают новые продукты, новые материалы, новые лекарства, новые методы ядерной медицины, новые энергетические технологии и так далее", - заявил Ковальчук.
На базе этих установок создаются международные научные центры - например, центр нейтронных исследований на базе выскопоточного ядерного реактора ПИК
в Гатчине Ленинградской области
, напомнил Ковальчук. В создание этих центров активно вовлекаются страны - бывшие республики СССР, добавил он.
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Ковальчук рассказал, каким, по его мнению, может быть "наиболее оптимальный вариант развития" научного партнерства России с Африкой. По его словам, с заинтересованными странами африканского континента можно было бы создавать лаборатории - в одних на территории России специалисты из Африки обучались бы новейшим методам исследований, а в других, в своих странах, затем вели бы научную работу.
"Мне кажется, что это один из очень важных научно-образовательных трендов, которые мы могли бы сформировать с нашими африканским коллегами", - отметил Ковальчук.
"Более того, мне представляется, что если это вызовет у вас поддержку, можно в дальнейшем говорить о создании единой исследовательской инфраструктуры Россия-Африка", - добавил он. По словам Ковальчука, речь пойдет о создании единого научно-технологического пространства на базе крупных исследовательских установок.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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