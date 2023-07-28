https://ria.ru/20230728/afrika-1886992347.html
Госдума и Совфед будут развивать связи с Панафриканским парламентом
Госдума и Совфед будут развивать связи с Панафриканским парламентом - РИА Новости, 28.07.2023
Госдума и Совфед будут развивать связи с Панафриканским парламентом
Россия и страны Африки намерены активизировать взаимодействие Госдумы и Совфеда РФ с Панафриканским парламентом, говорится в плане действий форума партнерства... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:58
2023-07-28T20:58
2023-07-28T20:58
политика
россия
африка
совет федерации рф
госдума рф
панафриканский парламент
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки намерены активизировать взаимодействие Госдумы и Совфеда РФ с Панафриканским парламентом, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "В соответствии с международными обязательствами, а также с национальными законодательствами Россия и Африка намерены сотрудничать в следующих областях: ... Активизировать межпарламентское взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с Панафриканским парламентом", - говорится в тексте плана.
https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Госдума и Совфед будут развивать связи с Панафриканским парламентом
Россия и Африка намерены усилить связи Госдумы и Совфеда с Панафриканским парламентом