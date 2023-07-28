https://ria.ru/20230728/afrika-1886992347.html

Госдума и Совфед будут развивать связи с Панафриканским парламентом

Госдума и Совфед будут развивать связи с Панафриканским парламентом - РИА Новости, 28.07.2023

Госдума и Совфед будут развивать связи с Панафриканским парламентом

Россия и страны Африки намерены активизировать взаимодействие Госдумы и Совфеда РФ с Панафриканским парламентом, говорится в плане действий форума партнерства... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:58

2023-07-28T20:58

2023-07-28T20:58

политика

россия

африка

совет федерации рф

госдума рф

панафриканский парламент

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки намерены активизировать взаимодействие Госдумы и Совфеда РФ с Панафриканским парламентом, говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "В соответствии с международными обязательствами, а также с национальными законодательствами Россия и Африка намерены сотрудничать в следующих областях: ... Активизировать межпарламентское взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с Панафриканским парламентом", - говорится в тексте плана.

https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html

россия

африка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, африка, совет федерации рф, госдума рф, панафриканский парламент, форум "россия — африка"