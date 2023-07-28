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В "Агроэкспорте" заявили, что Африка любит российское мороженое - РИА Новости, 28.07.2023
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14:32 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/afrika-1886862825.html
В "Агроэкспорте" заявили, что Африка любит российское мороженое
В "Агроэкспорте" заявили, что Африка любит российское мороженое - РИА Новости, 28.07.2023
В "Агроэкспорте" заявили, что Африка любит российское мороженое
Российская молочная продукция только начинает завоевывать африканский рынок, при этом значительный потенциал есть, например, у поставок сухого молока, а... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:32
2023-07-28T14:32
экономика
африка
тунис (страна)
гана
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Российская молочная продукция только начинает завоевывать африканский рынок, при этом значительный потенциал есть, например, у поставок сухого молока, а успешным примером можно назвать российское мороженое – его в Африке полюбили, сообщил в ходе форума "Россия-Африка" руководитель ФГБУ "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов. "Российская молочная продукция только начинает завоевывать африканский рынок. Тем не менее, мы видим значительный потенциал в развитии поставок сухого молока, молочной сыворотки, спредов", - сообщил Краснов. По данным "Агроэкспорта", объем экспорта молочных продуктов РФ превышает 820 тысяч тонн в молочном эквиваленте, увеличившись за последние четыре года в физическом выражении на 27%. "Тем не менее, поставки в Африку пока носят ограниченный характер как с точки зрения географии, так и с точки зрения ассортимента. В качестве успешного примера можно привести мороженое. Африканские потребители полюбили российское мороженое. Его экспорт в страны Африки за последние 4 года вырос в 1,5 раза, до 0,6 тысячи тонн в 2022 году", - сообщил Краснов. Крупнейшим покупателем российской молочной продукции выступает Сенегал, занимая 71% от общего объема поставок; среди других стран, поставки в которые могут существенно увеличиться - в первую очередь, Алжир. "Также мы видим потенциал в развитии сотрудничества с Анголой, Ганой, Кенией, Нигерией и Тунисом в вопросах расширения поставок российской молочной продукции", - сообщил Краснов. По его мнению, для реализации этого потенциала российским компаниям необходимо расширять сотрудничество с африканскими дистрибуторами с последующим созданием представительств, а также кооперацию с местными переработчиками; помимо этого, необходима аттестация российских производителей молочной продукции соответствующими органами африканских стран. Краснов также подчеркнул, что завоевывают популярность и российские кондитерские изделия: на сегодняшний день основные поставки российских кондитерских изделий осуществляются в такие государства Северной Африки, как Ливию, Египет, Тунис, а серьезный потенциал для развития поставок кондитерских изделий есть в Гану, Камерун, Кению, Нигерию, Тунис, ЮАР. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/afrika-1886818899.html
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экономика, африка, тунис (страна), гана, форум "россия — африка"
Экономика, Африка, Тунис (страна), Гана, Форум "Россия — Африка"
В "Агроэкспорте" заявили, что Африка любит российское мороженое

В "Агроэкспорте" рассказали о потенциале российской молочки на африканском рынке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Российская молочная продукция только начинает завоевывать африканский рынок, при этом значительный потенциал есть, например, у поставок сухого молока, а успешным примером можно назвать российское мороженое – его в Африке полюбили, сообщил в ходе форума "Россия-Африка" руководитель ФГБУ "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов.
"Российская молочная продукция только начинает завоевывать африканский рынок. Тем не менее, мы видим значительный потенциал в развитии поставок сухого молока, молочной сыворотки, спредов", - сообщил Краснов.
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По данным "Агроэкспорта", объем экспорта молочных продуктов РФ превышает 820 тысяч тонн в молочном эквиваленте, увеличившись за последние четыре года в физическом выражении на 27%. "Тем не менее, поставки в Африку пока носят ограниченный характер как с точки зрения географии, так и с точки зрения ассортимента. В качестве успешного примера можно привести мороженое. Африканские потребители полюбили российское мороженое. Его экспорт в страны Африки за последние 4 года вырос в 1,5 раза, до 0,6 тысячи тонн в 2022 году", - сообщил Краснов.
Крупнейшим покупателем российской молочной продукции выступает Сенегал, занимая 71% от общего объема поставок; среди других стран, поставки в которые могут существенно увеличиться - в первую очередь, Алжир. "Также мы видим потенциал в развитии сотрудничества с Анголой, Ганой, Кенией, Нигерией и Тунисом в вопросах расширения поставок российской молочной продукции", - сообщил Краснов.
По его мнению, для реализации этого потенциала российским компаниям необходимо расширять сотрудничество с африканскими дистрибуторами с последующим созданием представительств, а также кооперацию с местными переработчиками; помимо этого, необходима аттестация российских производителей молочной продукции соответствующими органами африканских стран.
Краснов также подчеркнул, что завоевывают популярность и российские кондитерские изделия: на сегодняшний день основные поставки российских кондитерских изделий осуществляются в такие государства Северной Африки, как Ливию, Египет, Тунис, а серьезный потенциал для развития поставок кондитерских изделий есть в Гану, Камерун, Кению, Нигерию, Тунис, ЮАР.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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ЭкономикаАфрикаТунис (страна)ГанаФорум "Россия — Африка"
 
 
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