https://ria.ru/20230728/afrika-1886862825.html

В "Агроэкспорте" заявили, что Африка любит российское мороженое

В "Агроэкспорте" заявили, что Африка любит российское мороженое - РИА Новости, 28.07.2023

В "Агроэкспорте" заявили, что Африка любит российское мороженое

Российская молочная продукция только начинает завоевывать африканский рынок, при этом значительный потенциал есть, например, у поставок сухого молока, а... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:32

2023-07-28T14:32

2023-07-28T14:32

экономика

африка

тунис (страна)

гана

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875578341_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_f8e5de9e9e82ee181dbb3965c5f1803f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Российская молочная продукция только начинает завоевывать африканский рынок, при этом значительный потенциал есть, например, у поставок сухого молока, а успешным примером можно назвать российское мороженое – его в Африке полюбили, сообщил в ходе форума "Россия-Африка" руководитель ФГБУ "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов. "Российская молочная продукция только начинает завоевывать африканский рынок. Тем не менее, мы видим значительный потенциал в развитии поставок сухого молока, молочной сыворотки, спредов", - сообщил Краснов. По данным "Агроэкспорта", объем экспорта молочных продуктов РФ превышает 820 тысяч тонн в молочном эквиваленте, увеличившись за последние четыре года в физическом выражении на 27%. "Тем не менее, поставки в Африку пока носят ограниченный характер как с точки зрения географии, так и с точки зрения ассортимента. В качестве успешного примера можно привести мороженое. Африканские потребители полюбили российское мороженое. Его экспорт в страны Африки за последние 4 года вырос в 1,5 раза, до 0,6 тысячи тонн в 2022 году", - сообщил Краснов. Крупнейшим покупателем российской молочной продукции выступает Сенегал, занимая 71% от общего объема поставок; среди других стран, поставки в которые могут существенно увеличиться - в первую очередь, Алжир. "Также мы видим потенциал в развитии сотрудничества с Анголой, Ганой, Кенией, Нигерией и Тунисом в вопросах расширения поставок российской молочной продукции", - сообщил Краснов. По его мнению, для реализации этого потенциала российским компаниям необходимо расширять сотрудничество с африканскими дистрибуторами с последующим созданием представительств, а также кооперацию с местными переработчиками; помимо этого, необходима аттестация российских производителей молочной продукции соответствующими органами африканских стран. Краснов также подчеркнул, что завоевывают популярность и российские кондитерские изделия: на сегодняшний день основные поставки российских кондитерских изделий осуществляются в такие государства Северной Африки, как Ливию, Египет, Тунис, а серьезный потенциал для развития поставок кондитерских изделий есть в Гану, Камерун, Кению, Нигерию, Тунис, ЮАР. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886818899.html

https://ria.ru/20230728/afrika-1886802444.html

африка

тунис (страна)

гана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, африка, тунис (страна), гана, форум "россия — африка"