https://ria.ru/20230728/afrika-1886802187.html
Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России
Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России - РИА Новости, 28.07.2023
Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России
Президент РФ Владимир Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России, в том числе первого премьер-министра Демократической... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:38
2023-07-28T11:38
2023-07-28T11:38
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россия
африка
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России, в том числе первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы, бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, мозамбикского революционера Самору Машела. "В России помнят и чтят память выдающихся сынов Африки. Я назову их, уважаемые друзья. Мы должны помнить и не должны забывать о них. Назову имена Патриса Лумумбы, Гамаля Абдель Насера, Нельсона Манделы, Ахмеда бен Беллы, Омара аль Мухтара, Кваме Нкруме, Самору Машела, Леопольда Сенгора, Кеннета Каунды, Джулиуса Ньерере. Мы помним и других африканских борцов за свободу и национальных лидеров африканских стран. Основываясь на принципах справедливости и равенства, они твердо отстаивали для своих народов независимый путь развития - зачастую ценой собственной жизни", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка". Перед заседанием некоторые гости пленарного заседания решили отдельно подойти к Путину и сфотографироваться. Для всех участников приготовлены подарки: брошюра, блокнот с символикой форума "Россия-Африка", карандаш, а также небольшой пенал с ручкой с изображениями Санкт-Петербурга. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230323/minobrnauki-1860118425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, африка, владимир путин, форум "россия — африка"
В мире, Россия, Африка, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России
Путин: Лумумбу, Манделу, Машела и многих других до сих пор помнят и чтят в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России, в том числе первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы, бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, мозамбикского революционера Самору Машела.
"В России помнят и чтят память выдающихся сынов Африки. Я назову их, уважаемые друзья. Мы должны помнить и не должны забывать о них. Назову имена Патриса Лумумбы, Гамаля Абдель Насера, Нельсона Манделы, Ахмеда бен Беллы, Омара аль Мухтара, Кваме Нкруме, Самору Машела, Леопольда Сенгора, Кеннета Каунды, Джулиуса Ньерере. Мы помним и других африканских борцов за свободу и национальных лидеров африканских стран. Основываясь на принципах справедливости и равенства, они твердо отстаивали для своих народов независимый путь развития - зачастую ценой собственной жизни", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка".
Перед заседанием некоторые гости пленарного заседания решили отдельно подойти к Путину и сфотографироваться.
Для всех участников приготовлены подарки: брошюра, блокнот с символикой форума "Россия-Африка", карандаш, а также небольшой пенал с ручкой с изображениями Санкт-Петербурга
.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
РУДН вернут имя Патриса Лумумбы, заявил Мишустин