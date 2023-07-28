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Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России - РИА Новости, 28.07.2023
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11:38 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/afrika-1886802187.html
Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России
Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России - РИА Новости, 28.07.2023
Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России
Президент РФ Владимир Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России, в том числе первого премьер-министра Демократической... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:38
2023-07-28T11:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России, в том числе первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы, бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, мозамбикского революционера Самору Машела. "В России помнят и чтят память выдающихся сынов Африки. Я назову их, уважаемые друзья. Мы должны помнить и не должны забывать о них. Назову имена Патриса Лумумбы, Гамаля Абдель Насера, Нельсона Манделы, Ахмеда бен Беллы, Омара аль Мухтара, Кваме Нкруме, Самору Машела, Леопольда Сенгора, Кеннета Каунды, Джулиуса Ньерере. Мы помним и других африканских борцов за свободу и национальных лидеров африканских стран. Основываясь на принципах справедливости и равенства, они твердо отстаивали для своих народов независимый путь развития - зачастую ценой собственной жизни", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка". Перед заседанием некоторые гости пленарного заседания решили отдельно подойти к Путину и сфотографироваться. Для всех участников приготовлены подарки: брошюра, блокнот с символикой форума "Россия-Африка", карандаш, а также небольшой пенал с ручкой с изображениями Санкт-Петербурга. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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в мире, россия, африка, владимир путин, форум "россия — африка"
В мире, Россия, Африка, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России

Путин: Лумумбу, Манделу, Машела и многих других до сих пор помнят и чтят в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России, в том числе первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы, бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, мозамбикского революционера Самору Машела.
"В России помнят и чтят память выдающихся сынов Африки. Я назову их, уважаемые друзья. Мы должны помнить и не должны забывать о них. Назову имена Патриса Лумумбы, Гамаля Абдель Насера, Нельсона Манделы, Ахмеда бен Беллы, Омара аль Мухтара, Кваме Нкруме, Самору Машела, Леопольда Сенгора, Кеннета Каунды, Джулиуса Ньерере. Мы помним и других африканских борцов за свободу и национальных лидеров африканских стран. Основываясь на принципах справедливости и равенства, они твердо отстаивали для своих народов независимый путь развития - зачастую ценой собственной жизни", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка".
Перед заседанием некоторые гости пленарного заседания решили отдельно подойти к Путину и сфотографироваться.
Для всех участников приготовлены подарки: брошюра, блокнот с символикой форума "Россия-Африка", карандаш, а также небольшой пенал с ручкой с изображениями Санкт-Петербурга.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
РУДН - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
РУДН вернут имя Патриса Лумумбы, заявил Мишустин
23 марта, 16:12
 
В миреРоссияАфрикаВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
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